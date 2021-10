Este necesară o nouă suplimentare a Bugetului Rabla Clasic -persoane fizice

Având în vedere faptul că, în prezent, bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Clasic este epuizat, Administrația Fondului pentru Mediu, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sunt în proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocări în cadrul programului.

„Pentru Programul Rabla Clasic, ritmul înscrierilor s-a menținut crescut, ceea ce a condus la suplimentări pe parcursul anului. Pentru acest program, valoarea alocată persoanelor fizice în anul 2021 este de 510 milioane lei, care a fost integral rezervată, fiind necesară o nouă suplimentare. Mă bucură că există un interes atât de mare pentru acest program, ceea ce reprezintă un mesaj foarte important din partea cetățenilor, că își doresc un aer mai curat și că vor să contribuie la reducerea impactului asupra calității aerului din marile aglomerări urbane”, a declarat președintele AFM.

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 51.939 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziționate 35.890 autovehicule și 305 motociclete. Pentru persoane juridice, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu o nouă listă conținând 161 dosare acceptate pentru 276 autovehicule. Până în prezent au fost acceptate un număr total de 4.027 dosare pentru 6.742 autovehicule, 8 motociclete și 64 contestații pentru 110 autovehicule. S-au înscris la producători/dealeri auto 3.450 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziționate 1.973 autovehicule și 2 motociclete. În cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 7.635 persoane fizice, până în prezent fiind achiziționate 2.023 autovehicule noi (1.228 pur electrice și 795 electrice hibride) și 8 motociclete electrice. Pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna aceasta 308 dosare acceptate pentru 437 autovehicule electrice, dintre care 326 pur electrice, 110 electrice hibride și 1 motocicletă electrică. În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 2.849 dosare pentru 4.376 autovehicule, dintre care 3.063 pur electrice, 1.306 electrice hibride, 7 motociclete electrice și 35 contestații pentru 69 autovehicule (43 autovehicule pur electrice și 26 electrice hibride). S-au înscris la producători/dealeri auto 2.468 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziționate 1.296 autovehicule noi (792 pur electrice și 504 electrice hibride) și 2 motociclete electrice. Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunile aferente Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validați în Programele Rabla și Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituției.