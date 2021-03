EŞECUL CU ASTRA A „ELIMINAT” JUCĂTORII CHINDIEI DIN ECHIPA ETAPEI

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. lată cum arată echipa ideală a etapei a 27-a:

PORTAR

Alexandru Greab (FC Argeş / 28 de ani) – A avut şase intervenţii decisive, prin care a contribuit din plin la succesul reuşit de piteşteni pe terenul dinamoviştilor.

FUNDAŞI

Momcilo Raspopovic (Astra / 26 de ani) – A înscris primul gol în Liga 1, reuşita sa apropiind-o pe Astra şi mai mult de locurile care duc în faza superioară a competiţiei.

Gabriel Tamaş (FC Voluntari / 37 de ani) – Rămâne acelaşi fundaş de clasă! A dat o pasă de gol de mare calitate, din marginea careului propriu.

Rachid Bouhenna (Sepsi OSK / 29 de ani) – Din postura de căpitan, acesta şi-a condus echipa spre primul succes reuşit de Sepsi pe terenul grupării din Botoşani, prin care covăsnenii au făcut un pas imens spre calificarea în play-off.

Nicolae Muşat (FC Argeş / 34 de ani) – Experimentatul fundaş de bandă al piteştenilor a făcut un joc defensiv foarte bun. Este om de bază în sistemul gândit de cuplul Prepeliţă-Ianovschi.

MIJLOCAŞI Ciprian Deac (CFR Cluj / 35 de ani) –

Un nou meci foarte bun făcut de decarul clujenilor, care a înscris de două ori şi a ajuns la 10 goluri în ediţia curentă.

Gabriel Vaşvari (Sepsi OSK / 34 de ani) – Rămâne acelaşi jucător dispus să consume multă energie pe durata unei partide, dar şi un specialist privind penal-ty-urile transformate, capitol unde a ajuns la 32 de reuşite de la punctul cu var.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova / 23 de ani) – A înscris din nou în poarta medieşenilor. A ajuns la nouă goluri în ediţia curentă şi 28 în 135 de meciuri disputate în Liga 1.

ATACANŢI Olimpiu Moruţan (FCSB / 21 de ani) –

Continuă sezonul foarte bun. A înscris pentru a cincea oară în ediţia curentă, în care mai are în cont 10 pase decisive şi un penalty scos.

Abdel Omrani (CFR Cluj / 27 de ani) -Vârful ardelenilor a trecut peste perioada dificilă şi a făcut un meci perfect. A înscris un gol şi a oferit o pasă decisivă.

Andrei Ivan (Universitatea Craiova / 24 de ani) – Este jucătorul începutului de an pentru craioveni, asta datorită celor patru goluri şi două pase decisive reuşite

în 2021.

ANTRENORUL ETAPEI Andrei Prepeliţă (FC Argeş / 35 de ani) – Argeşul a renăscut şi s-a apropiat la doar un punct de play-off. Revenirea piteştenilor, sub bagheta lui Prepeliţă, ne aminteşte de marele Florin Halagian, care în sezonul 1995-1996 a luat-o pe FC Naţional de pe ultimul loc şi a terminat campionatul în postura de vicecampioană.