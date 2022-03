EROUL CHINDIEI ARE PROBLEME DE SĂNĂTATE

1 0

Daniel Florea (33 de ani), căpitanul Chindiei Târgovişte, a vorbit după victoria cu UTA (1-0) şi a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă. Atacantul a spus că are ameţeli şi momente când nu are echilibru, iar în timpul meciului cu UTA s-a oprit de teamă să nu i se facă rău.

Jucătorul Chindiei a dezvăluit că înaintea meciului cu UTA s-a trezit din somn foarte ameţit şi cu lipsă de echilibru, iar la fel a păţit şi înaintea partidei cu FCSB (2-3, pe Arena Naţională). Mai mult, Florea a spus că, de teamă, s-a oprit de câteva ori pe parcursului jocului cu UTA ca să nu i se facă rău.

„Nu avem prea multe realizări acasă, probabil că dacă scoteam rezultate acasă cum am scos în deplasare eram acolo sus şi ne băteam pentru play-off.

Am o problemă, nu ştiu. Şi înainte de meciul cu FCSB m-am trezit dimineaţă foarte ameţit şi cu lipsă de echilibru, iată că după două săptămâni păţesc acelaşi lucru astăzi şi am jucat mai mult ameţit astăzi. Mă şi oprisem la un momentdat, îmi era frică să nu mi se facă rău.

Bine că a ieşit bine, sunt bucuros că am adus această victorie foarte importantă pentru noi. Am jucat şi cu gândul la mama mea, care astăzi ar fi împlinit 65 de ani şi mi-am dorit foarte mult, probabil de aceea am şi riscat să intru să joc. Mi-am dorit mult să înscriu în memoria ei şi pentru mine e un lucru extraordinar”, a spus Daniel Florea, la flash-interviu.