Epidemie de rujeolă în România. Ministerul Sănătăţii condamnă în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor

În primele opt luni ale acestui an, România a înregistrat 675 de cazuri confirmate de ruje-olă în 23 de judeţe. 2 copii au murit. Un al treilea deces suspect de rujeolă a fost înregistrat zilele trecute, dar aşteaptă confirmarea finală, informează Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă. Comparativ cu anul 2015, creşterea este mai mult decât alarmantă. În tot anul trecut au existat doar 7 cazuri confirmate de rujeolă şi niciun deces. Ministerul Sănătăţii condamnă în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulţirea cazurilor de rujeolă de zeci de ori într-un singur an. În România, în ultimii doi ani, nu au existat probleme majore la aprovizionarea cu vaccinul ROR. Cele trei cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta de 1 an, adică sub vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR). Aceşti copii au murit inutil şi fără sens. Într-o comunitate cu acoperire optimă a vaccinării, toţi copii sub 1 an sunt protejaţi de aşa numitul efect de protecţie de grup. Mai simplu, cei trei copii decedaţi ar fi putut fi protejaţi prin nea-pariţia rujeolei la copiii mai mari, trecuţi de vârsta de vaccinare, dacă aceştia ar fi fost vaccinaţi.

Apelul Ministerului Sănătăţii către părinţi este de a respecta calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Naţional de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de 7 luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de 1 an. Distribuţia cazurilor pe judeţe: – la granita dintre judetele Bistriţa Năsăud şi Cluj (219 cazuri); – în judeţul Mureş(145 cazuri); -în judeţul Arad (113 cazuri din care 2 decese la copii cu vârsta sub 1 an); – în judeţul Timiş (71 cazuri din care 1 deces la copil cu vârsta sub 1 an); – în judeţul Suceava (27 cazuri); – în judeţul Braşov (33 cazuri); – în judeţul Sălaj (7 cazuri); – în judeţul Hunedoara (14 cazuri); – în judeţul Caraş- Severin (13 cazuri); – în judeţul Alba (3 cazuri). Cazuri sporadice de rujeolă au fost confirmate la persoane nevaccinate / incomplet vaccinate din Bucureşti (4 cazuri) si din judeţele: – Bacău (3 cazuri); – Bihor (1 caz); -Constanţa (3 cazuri); – Dâmboviţa (2 cazuri); -Giurgiu (1 caz); – Mehedinţi (1 caz); – Neamţ (2 cazuri); – Olt (2 cazuri); – Sibiu (3 cazuri); -Vaslui (1 caz). Cazuri sporadice înseamnă cazuri care nu pot fi legate între ele în număr de minimum trei. Până în luna august, inclusiv în regiunile afectate, au fost recuperaţi la vaccinare 573 de copii cu vârste între 1 – 15 ani.

(M.C.)