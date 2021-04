EMIL SANDOI SE BUCURĂ DUPĂ SUCCESUL DE SÂMBĂTĂ

Chindia Târgovişte este lider în play-off după victoria cu 2-0 în faţa celor de la Hermannstadt. Formaţia din Sibiu rămâne pe ultimul loc la egalitate de puncte cu Poli Iaşi.

Emil Săndoi, antrenor Chindia Târgovişte: „E important că am arătat ca o echipă într-un joc în care am întâlnit un adversar cu foarte multe individualităţi. Am fost foarte disciplinaţi pe toată durata partidei pentru că Sibiul nu a avut ocazii foarte clare. Am ştiut să gestionăm momentele şi după primul gol, mai ales după golul 2 când ne-am descătuşat şi greşelile pe care le-am făcut au fost foarte puţine.

Poate în mintea fiecărui jucător va fi o dorinţă şi mai mare de a obţine un rezult bun pentru că în ultimul meci disputat în compania acestei echipe, am făcut nişte greşeli, dar trebuie să fim preocupaţi să nu mai facem greşelile din meciul de acum o saptămână. Sunt foarte importante cele 3 puncte de azi pentru că reuşim să mărim distanţa pe care o avem faţă de echipele de pe ultimele locuri şi asta poate să ne dea o încredere pentru jocurile care umează.”