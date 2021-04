EMIL SĂNDOI, SĂGEŢI SPRE ADVERSARII DE LA BOTOŞANI

La finalul confruntării de la Buzău, Emil Săndoi a transmis că formaţia sa a meritat victoria, deşi ilfovenii au reuşit să pună probleme în unele momente, şi a recunoscut că jucătorii Chindiei au resimţit o oarecare presiune, având în vedere faptul că duelul era decisiv pentru menţinerea speranţelor de play-off.

„Voluntari a avut câteva situaţii, o ocazie prin Pesic, dar şi noi am avut şanse cât se poate de clare, chiar şi în final de meci. E o victorie muncită, care ne duce la 39 de puncte şi care ţine aprins interesul pentru ultima etapă din sezonul regular.

Noi am încercat să temperăm jucătorii, să păstrăm un echilibru, dar mintea lucrează. Jucătorii îşi doresc mai mult. Am reuşit să scoatem trei puncte acum, vom încerca să o facem şi etapa viitoare, în speranţa ca în celelalte două jocuri va fi cel puţin un rezultat favorabil nouă”, a declarat Emil Săndoi.

Antrenorul, care a preluat-o pe Chindia în finalul sezonului trecut, când echipa era aproape de retrogradare, evitată în cele din urmă la baraj, a recunoscut că, în vara lui 2020, când a venit la Târgovişte, nu se aştepta să ajungă în acest punct, cu şanse de calificare în play-off după 29 de etape.

„Speram să ajungem aici, nu pot spune că eram convins sau că eu credeam, pentru că v-aş minţi, dar am avut încredere în băieţi. Chiar dacă avem mulţi jucători tineri, fără o experienţă deosebită, dar care au reuşit să se acomodeze repede rigorilor din prima ligă, pentru că mulţi dintre ei nu prea jucau.

Nu mă pot de jocuri de culise. Eu n-o să declar niciodată că ţin pumnii celor de la Voluntari sau celor de la Dinamo. E fotbal, sunt convins că vor face tot ce depinde de ei, pentru că urmează un play-out pe viaţă şi pe moarte. Sunt orgolii în joc”, a transmis Emil Săndoi.

Pentru a accede în play-off, Chindia, care are 39 de puncte, trebuie să învingă în ultima etapă FC Argeş, iar una dintre FC Botoşani şi Academica Clinceni, ambele cu câte 41 de puncte, să se încurce cu FC Voluntari, respectiv Dinamo. Toate cele trei jocuri, în urma cărora se vor stabili ultimele două calificate în play-off, alături de FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova şi Sepsi, sunt programate vineri, de la 20:30, în direct pe canalele Digi Sport.