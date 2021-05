EMIL SĂNDOI: „NUMAI NOUĂ NI SE PUTEA ÎNTÂMPLA AŞA CEVA”

Chindia a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Gaz Metan Mediaş, într-un meci decis de gafa portarului Mihai Aioani din minutul 72. Atunci goalkeeperul târgoviştenilor a ratat degajarea, iar Valente a profitat şi a egalat pentru echipa lui Mihai Teja.

Emil Săndoi a dezvăluit că a fost supărare în vestiar după partida de la Buzău, deşi echipa lui rămâne neînvinsă în playout.

„Noi suntem cei care am făcut un cadou de după Paşte. Sunt mulţumit de evoluţia băieţilor, am dominat în mare parte jocul, neam creat mai multe ocazii, oportunităţi de a înscrie.

Noi am fost echipa mai periculoasă. Gazul ,în afară de golul dat şi ştim cu toţii cum l-au dat, nu ştiu dacă a mai avut vreo ocazie.

Se întâmplă, el chiar a simţit o întindere, o înţepătură cu câteva minute înainte de a se întâmpla acea fază, chiar am vrut să facem schimbare, el ne-a transmis că e ok şi că poate continua.

El loveşte mingea foarte bine cu ambele picioare şi probabil de aceea a vrut să degajeze cu stângul, putea să joace cu mâna oriunde.

Îmi pare rău că am primit gol şi de asta erau supăraţi băieţii, pentru că îşi propuseseră un obiectiv până la final, dar numai nouă putea să ni se întâmple să luăm un asemenea gol.

Nu sunt deloc supărat pe el, lam încurajat, l-am felicitat pentru tot ce a făcut până la acea fază”, a spus Emi Săndoi după meci.