EMIL SĂNDOI: „NU AM CE SĂ-I FAC ARBITRULUI”

Emil Săndoi a ajuns la a doua înfrângere consecutivă pe banca formaţiei din Târgovişte, după 0-2 cu FC Voluntari, şi recunoaşte că îndeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare, nu va fi uşor realizabil.

Emil Săndoi transmite că programarea meciurilor din trei în trei zile în acest final de sezon nu îi oferă timpul necesar pentru a pregăti optim partidelor şi dă de înţeles că centralul Cătălin Popa a influenţat decisiv soarta celor trei puncte, prin acordarea penalty-ului prin care Romario Pires a marcat unicul gol.

„Pe mine mă îngrijorează că nu avem timp să ne revenim. Am reuşit să rezolvăm anumite probleme defensive, nu am mai repetat greşelile. Timpul nu este aliatul nostru, am venit pe ultima sută de metri. Am luat acel gol, din acea lovitură de la 11 metri, nu vreau să condamn pe nimeni, dacă a fost sau nu a fost, dar acolo s-a făcut diferenţa.

Ocaziile au fost de partea noastră, am avut şi acel gol anulat, o ratare incredibilă apoi a lui Yameogo, cum rar se vede pe terenurile de fotbal. Sperăm să recuperăm şi jucătorii accidentaţi şi vom face tot posibilul să ne vindem cât mai scump pielea.

Ce să-i fac eu arbitrului Popa? Faptul e consumat. Dacă eu spun acum că trebuie al doilea galben la Stoica, că golul nu trebuia anulat, că penalty-ul nu trebuia dat, rezultatul tot acelaşi rămâne. Dacă arbitrul a judecat aşa, e problema dânsului. Sunt prea supărat să fac anumite afirmaţii pe care le-aş regreta după”, a declarat Emil Săndoi, după meciul cu Hermannstadt.

După înfrângerea cu Hermannstadt, Chindia Târgovişte este ultima în Liga 1, cu 17 puncte, şapte lungimi în spatele lui Sepsi, ocupanta primei poziţii care asigură menţinerea în prima divizie, care are, însă, un meci mai mult disputat.

Etapa viitoare, formaţia antrenată de Emil Săndoi va juca la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, luni, de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 1.