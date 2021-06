EMIL SĂNDOI NU A SEMNAT PRELUNGIREA ÎNŢELEGERII CU CHINDIA

Chindia Târgovişte a ratat ocazia de a juca finala barajului pentru Conference League, după ce a pierdut în faţa viitorului, scor 2-3.

Echipa lui Emil Săndoi a deschis scorul, dar constănţenii au întors soarta meciului şi au marcat golul câştigător cu 5 minute înainte de final. La sfârşitul partidei, jucătorii de la Chindia au spus că meritau să joace finala.

La finalul meciului Săndoi a vorbit despre desfăşurarea partidei şi despre viitorul său la Târgovişte. El a dat de înţeles că va continua la echipă.

„Cred că a fost un joc spectaculos, cu multe goluri, cred că a fost o propagandă bună fotbalului făcută astăzi. Sunt puţin nemulţumit, pentru că am avut mai multe scăpări pe faza defensivă.

Meciul se ducea spre un rezultta de egalitate şi eu mă gândeam că poate o să intrăm în prelungiri. Mă gândeam cu groază că o să intrăm în prelungiri, pentru că am văzut totuşi două echipe stoarse pe final de meci”, a spus antrenorul Chindiei.

Săndoi a vorbit şi despre viitorul său la club.

„Eu am avut nişte discuţii de principiu cu conducerea clubului, vă daţi seama că e foarte important să rămână o mare parte din jucătorii pe care i-am avut. Bineînţeles că mi-aş dori să nu plece niciunul dintre jucătorii care au dus greul campionatului. În principiu, da, pentru că este şi o muncă pe care am făcut-o şi noi, alături de jucători, un an de zile”, a spus Săndoi.