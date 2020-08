Emil Săndoi, interviu pentru Sport.ro „Îmi doresc Liga I cu 18 echipe”

Antrenorul Chindiei aşteaptă mărirea numărului de echipe şi argumentează că, în campionatele puternice pe care le urmărim la TV, există 18 sau 20 de echipe şi nu se joacă după sistemul play-of şi play-out.

După ultimele schimbări decise de Comitetul de Urgenţă al FRF, ultimul loc din Liga 1, ocupat de Chindia Târgovişte, şi ocupanta locului al treilea din play-off-ul de promovare din Liga 2, pe care s-a clasat CS Mioveni, vor juca un baraj de menţinere/promovare în prima divizie. Acest baraj se va juca în dublă manşă, cu turul la Ploieşti (9 august) şi retul la Mioveni (12 august). Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, a vorbit despre această partidă, despre pandemia de coronavirus şi despre cum ar trebui să arate Liga 1 în sezoanele următoare.

E Chindia pregătită pentru acest baraj cu CS Mioveni?

Trebuie să fim pregătiţi pentru orice. Nu ştiam ce decizie se ia

până la urmă, dar ştiam că au fost discuţii pe tema asta. Mă bucur că ni se va da şansa să rămânem în Liga 1. Eu am susţinut mereu ca în România ar trebui să fie un campionat cu mai multe echipe. întâlnim o echipă de Liga 2, dar o echipă bună, care are în componenţă mulţi jucători valoroşi. Cum unii chiar am lucrat, cu Mazarache şi Herghelegiu la Craiova şi cu Costin la FC Argeş. Nu va fi un joc uşor, dar, în ultima perioadă, evoluţia noastră a fost mult mai consistentă, iar eu şi staff-ul meu avem cinci săptămâni de cand lucram cu băieţii. Au înţeles cam ce ne dorim de la fiecare jucător şi de la fiecare meci. Nu vom fi relaxaţi, vom aborda aceste două partide cu seriozitate maximă.

Aveţi probleme de lot? îşi termină vreun fotbalist contractul şi pleacă?

Pentru aceste două jocuri rămân toţi jucătorii, în afară de Filip Dagunbici, care a plecat deja de la echipă, după ce îi expirase contractul (n.r. – s-a transferat la NK Celje, în prima ligă din Slovenia). Din punct de vedere al lotului suntem în regulă. Mai avem probleme cu câţiva jucători, care sunt accidentaţi. Nu ştiu dacă o să avem şi un suspendat pentru prima partidă, deoarece încă nu ni s-a transmis dacă se şterg cartonaşele luate până acum.

Se vor schimba lucrurile la Chindia, dacă se reuşeşte salvarea de la retrogradare?

Poate că a contat şi faptul că nu am putut evolua la Târgovişte, pentru că acolo se lucrează la stadion. Din ce ştiu, acolo se lucrează, nu ştiu când va fi finalizată renovarea. Chindia a reuşit promovarea după 20 de ani, există o medie destul de bună de spectatori, chiar dacă se juca la Ploieşti. Din punctul ăsta de vedere, ne-au lipsit suporterii şi, probabil, o să lipsească o perioadă şi mai mare. Cine ştie cu pandemia asta când se va da drumul spectatorilor pe stadioane?

A fost mai greu să faceţi pregătirea şi să jucaţi sub spectrul coronavirusului?

Am făcut ultimele teste acum două zile şi aşteptăm rezultatele. Aţi văzut că la Chindia nu a fost niciun jucător infectat. Ăsta este un aspect pozitiv, pentru că jucătorii au înţeles că este o perioadă dificilă pentru toată lumea şi trebuie să evite anumite lucruri pe care le făceau înainte. Nu avem ce să le reproşăm, sper să nu avem vreun infectat acum, la ultimele teste. Nu i-am ţinut mai mult în cantonament, chiar au avut ei grijă şi au fost mai mult decât profesionişti.

Credeţi că se rezolvă această problemă medicală sau fotbaliştii trebuie să se obişnuiască să trăiască cu virusul?

Din punctul meu de vedere, cred că e puţin probabil să se rezolve problema, să se joace fără efectuarea de teste şi să se dea drumul la spectatori pe arene. Noul campionat începe destul de repede, iar la noi în ţară numărul îmbolnăvirilor este în creştere, la fel şi numărul celor internaţi la Terapie Intensivă. Nu cred că vom avea parte de normalitate şi de spectatori prea curând. înţeleg că se vor face teste săptămânale, vor fi costuri mai mari, dar asta e situaţia. Trebuie să ne adaptăm cu toţii şi să respectăm regulile pentru a rămâne sănătoşi.

Trebuia să se treacă direct la 18 echipe şi să nu se mai joace acest baraj?

Nu ştiu dacă acum era momentul să se treacă la 18 echipe. Dar, pe parcurs, peste un an sau peste 4 ani, eu cred că se va reveni la un campionat cu 18 echipe. Nu m-am gândit dacă se poate juca playoff şi play-out cu 18 echipe, dar, în general, campionatele pe care le urmărim cu toţii, cele mai puternice din Europa, se joacă în sistem tur-retur, cu 18 sau 20 de echipe. Nu urmărim ligile unde se joacă cu play-off şi play-out sau ne interesează foarte puţin, căutăm doar rezultatele. Poate există o filosofie pentru care am trecut la acest mod de disputare a campionatului, dar cred că se va mări numărul de echipe. Sursa: www.sport.ro