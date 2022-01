EMIL SĂNDOI, FOC ȘI PARĂ DUPĂ EȘECUL DIN ANTALYA

0 0

Chindia a pierdut al doilea amical din această iarnă, 0-3 cu Paksi. Emil Săndoi, antrenorul dâmbovițenilor, a tras concluziile la finalul jocului.

„Sunt puțin nemulțumit de atitudinea unora dintre jucătorii noștri, dar și de rezultat. Și rezultatele contează, chiar dacă sunt meciuri amicale. Poate că e mai bine așa însă, să pierdem acum.

Avem mulți jucători tineri. Am spus mereu că n-avem un lot stufos. Câștigul de azi e că nu ne-am accidentat. Sper ca și după jocul de vineri, ultimul nostru amical, cu Liberec, să spun același lucru. Ne așteaptă un debut de campionat foarte greu. Ar fi frumos să câștigi și în amicale, și în campionat. E important să legi rezultatele pozitive.

Nu facem un capăt de țară după acest eșec, am folosit două echipe diferite azi. În prima repriză am suferit în unele momente, am și făcut unele greșeli individuale, la fel și pe final. Mai avem vreo 10 zile în care putem corecta problemele”, a declarat Săndoi pentru gsp.ro.

Formația din Ungaria a fost învinsă ușor în urmă cu 3 zile de CSU Craiova, 2-5.