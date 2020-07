EMIL SANDOI ESTE ÎNGRIJORAT!

Emil Săndoi urma să dispute al treilea meci ca antrenor principal al Chindiei joi, de la ora 19:00, împotriva lui Dinamo, partidă ce a fost amânată din cauza situaţiei din „Ştefan cel Mare”, unde şase fotbalişti au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19.

Tehnicianul formaţiei din Târgovişte recunoaşte că este nemulţumit de amânarea partidei de joi, jucătorii fiind pregătiţi, atât fizic, cât şi mental, pentru obţinerea primei victorii după cele cinci înfrângeri consecutive suferite. În plus, Emil Săndoi trage un semnal de alarmă în privinţa calendarului acestui final de sezon, care va fi, încă o dată, prelungit.

Emil Săndoi, nemulţumit de amânarea meciului Dinamo – Chindia

„Îmi pare rău de situaţia lor, dar îmi pare rău şi pentru noi. Nu ne avantajează deloc această situaţie, se va îngrămădi şi mai mult calendarul, vor fi şase etape care se vor juca la trei zile distanţă.

Eu mă bucur că noi nu avem probleme de genul acesta, e o situaţie foarte delicată, nici nu mai ştiu cum pot fi comprimate etapele pentru ei, noi jucăm, chiar dacă nu ne convine, şase etape la trei zile. Sunt atâtea cazuri, cresc de la o zi la alta, este îngrijorător. Noi eram pregătiţi pentru partidă, studiasem adversarul, făcusem şedinţele premergătoare”, a declarat Emil Săndoi.

Chindia Târgovişte şi Dinamo, care urmau să se întâlnească de două ori în următoarele zile, joi şi duminică, se află pe ultimele două poziţii ale clasamentului, direct retrograd-abile.

Emil Săndoi susţine Craiova în lupta la titlu CFR Cluj

Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Emil Săndoi, atât ca jucător, cât şi ca antrenor, este aproape de câştigarea titlului în Liga 1, având un punct avans faţă de CFR Cluj cu trei runde înaintea finalului şi avantajul că va întâlni principala contracandidată pe teren propriu, în ultima rundă.

„Eu am spus-o că CFR nu e campioană, am zis că şansele sunt egale, chiar dacă CFR avea un avans substanţial de puncte. O să vedem Craiova campioană, este adevărat, sunt subiectiv, dar am crezut în şansa lor, ştiu cum se lucrează acolo, văd Craiova favorită pentru titlu”, a transmis Emil Săndoi.