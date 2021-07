EMIL SĂNDOI, DUPĂ EŞECUL CHINDIEI ÎN FAŢA RAPIDULUI: „AM LUAT UN GOL DE CASCADORII RÂSULUI”

Antrenorul Mihai Iosif s-a declarat foarte fericit în urma victoriei obţinute de echipa Rapid în primul meci jucat în Liga I după şase ani

„Sunt fericit, pot să răsuflu uşurat. Să joci într-o asemenea atmosferă cred că este visul oricărui fotbalist, oricărui antrenor, a fost ceva fantastic. Vreau să rămânem cu picioarele pe pământ, am obţinut o victorie mare în condiţiile date, în condiţiile în care am avut foarte mulţi jucători noi, în condiţiile în care nu am jucat niciun meci de pregătire în formula de astăzi şi de aceea suntem atât de fericiţi. Echipa joacă ceea ce ne dorim, în momentul de faţă, dar pe viitor o să ne dorim mai mult. Trebuie să fim Rapid, să atacăm nonstop, cu presiune pe adversar şi să dăm goluri. La Rapid este presiune în orice moment şi pentru orice angajat al clubului, indiferent ce funcţie ai. Pentru că este un club aparte, un club cu suporteri fanatici, un club de la care toată lumea aşteaptă să dai totul. Poate nu sunt rezultatele dorite, dar atât timp cât dai totul pe teren, vei fi aplaudat. Eu îi iubesc pe ei (n.r. – suporteri), de acvolo vin, uitaţi-vă pe faţa mea, vorba cântecului, în seara asta. (n.r. – despre muzica ascultată în vestiar) Fiecare se bucură în felul lui şi pentru mine asta este libertatea omului de exprimare, fiecare cu genul lui muzical, cu genul de a se îmbrăca sau de a-şi face freza. Pe mine mă interesează cum răspund la antrenamente şi la meciuri (n.r. – despre manele) Doar la euforie, în general nu, doar în anumite momente”, a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Antrenorul echipei Chindia. Emil Săndoi, s-a plâns de modul în care echipa lui a primit golul înfrângerii cu Rapid

„Rapidul a fost purtată spre victorie de spectatori, din punctul meu de vedere. Au creat o atmosferă fantastică şi şi-au încurajat echipa pe toată durata partidei, au venit în număr mare la stadion. Din păcate, nici noi nu am ştiut să ne descurcăm în condiţiile astea şi am făcut unele greşeli de poziţionare, greşeli pe care în condiţii normale nu ar trebui să le facem. Poate şi din cauza faptului că jucăm de foarte mult timp fără spectatori, nici indicaţiile nu pot fi transmise de pe margine, e greu ca jucătorii să înţeleagă. A fost un joc fără situaţii clare de a marca. Un plus poate pentru Rapid, dar nu pot să uit ultima ocazie pe care am avut-o, ocazie de singur cu portarul pe care a avut-o Florea, puteam să egalăm atunci. Ofensiv, am utilizat toţi jucătorii. Avem o bancă destul de scurtă, e un lucru care mă îngrijorează. Lui Baxevanos nu i-au venit actele de împrumut, a trebuit să improvizăm. Dar să iei un asemenea gol de cascadorii râsului… o minge pe care vrei să o degajezi, ai o sută de alte posibilităţi şi tragi în contra atunci când adversarul bagă o alunecare, e un gol ciudat, un gol cum rar se vede pe terenurile de fotbal. Per total, ca joc, victoria Rapidului este meritată, au făcut transferuri foarte importante şi din punct fizic au stat foarte bine, plus experienţă deosebită pe care o au”, a spus Săndoi.

Nou-promovata Rapid Bucureşti a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Chindia Târgovişte, în primul meci jucat de giuleşteni în Liga I după şase ani. În minutul 57, Bălan a marcat de la 11 metri după ce mingea degajată de Popadiuc ia lovit piciorul atacantului rapidist şi a ricoşat în poartă.