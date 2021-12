EMIL SĂNDOI, DESCUMPĂNIT DE ERORILE ARBITRILOR

Chindia Târgoviște are o serie de patru meciuri fără victorie în Liga 1, după eșecul de la Ploiești cu CFR Cluj, scor 0-1, în direct pe Digi Sport 1.

Antrenorul Chindiei Târgoviște, Emil Săndoi, acuză din nou arbitrajul și consideră că reușita lui Billel Omrani din minutul 21 trebuia anulată, pentru un henț la Valentin Costache.

La faza golului, se poate observa că mingea îl lovește în braț pe Costache, după o intervenție a unui adversar. Ulterior, jucătorul CFR-ului a pasat pentru reușita lui Omrani. Radu Petrescu a fost arbitru de centru.

„Cred că am început destul de ezitant partida, cu puțină teamă, gândindu-ne ce adversar avem În față. Dar am crescut, ușor, ușor În joc și am avut două reprize diferite. In prima repriză, CFR-ului a gestionat bine jocul. A doua repriză a fost cu un plus pentru noi.

Asta mă nemulțumește… toate meciurile cu echipele importante le-am pierdut la mustață. Și cu FCSB, și cu Craiova, și astăzi, am fost foarte aproape de un rezultat pozitiv. Mi-e greu să vorbesc de problemele de arbitraj, dar mă duce gândul și la asta. Uitați-vă la captura imaginii de la golul CFR-ului de astăzi. La Costache… mai și glumim, mai avea puțin și fugea cu mingea la subraț De ce să se judece În alt fel? Nu știu, chiar am stat de vorbă cu Dan Petrescu, pentru că ĩl apreciez foarte mult. Și el a zis că e posibil să fi fost două lovituri de la 11 metri pentru ei. Dar cred că la faza golului trebuia acordat henț. N-am vorbit cu Radu Petrescu, ce să mai vorbesc? Dacă am fi avut VAR, Chindia avea șase-șapte puncte mai mult, asta e părerea mea și nu poate să mi-o schimbe nimeni.

Acesta e adevărul, se strâng meciuri. Analiza greșelilor o să o facă persoane autorizate. Mă doare și Îi doare și pe jucători. Stăm cu un stres În plus, era altceva dacă aveam acum 25 de puncte. E normal să plătim pentru greșelile noastre, dar cred că n-ar trebui să plătim și pentru alte greșeli. Sper să se încheie! Legea compensației nu există pentru noi. Din acest campionat, echipa cea mai dezavantajată este de departe Chindia Târgoviște”, a spus Emil Săndoi.