EMIL SĂNDOI: DACĂ POPA MARCA, E POSIBIL SĂ FI CÂȘTIGAT MECIUL”

Formația FC Argeș a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Chindia Târgoviște, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1. În minutul 26, Daniel Popa (Chindia) a ratat un penalti acordat pentru un fault în careu. Lovitura a fost apărată de Croitoru.

După meci, antrenorul Chindiei, Emil Săndoi a explicat: „Pentru meciul de azi ne-am confruntat cu o problemă serioasă, pentru că aveam trei jucători ofensivi care s-au accidentat. Trei jucători importanți pentru noi, plus un fundaș central, deci am avut patru absențe”.

Tehnicianul consideră că penalty-ul ratat de Popa a fost momentul cheie al meciului: „Cred că a fost un moment cheie, pentru că dacă reușeam să marcăm de la 11m, era altceva. Dar, per total, este un rezultat echitabil. E posibil să îl las pe Popa să mai execute, a dat două goluri cu Farul. Se întâmplă, la fotbal se întâmplă. Vă dați seama că nu ne convine, pentgru că poate meciul lua o altă turnură pentru că am închis bine culoarele”, a mai spus Săndoi.

Antrenorul Chindiei a vorbit la final și despre relația cu Prepeliță, tehnicianul lui FC Argeș: „Îl respect pe Andrei, l-am respectat și ca fotbalist. Nu pot să comentez. Eu aș vrea ca fiecare antrenor care conduce o echipă să poată da indicații pentru că este responsabilitatea lui, a lui lanovschi. Nu știu cum sunt împărțiţi aici. Și nici nu mă interesează aspectele astea”, a încheiat Emil Săndoi.