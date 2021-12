EMIL SĂNDOI DĂ VINA PE GHINION

Dinamo a învins-o pe Chindia Târgoviște, scor 1-0. Emil Săndoi (56 de ani), antrenorul dâmbovițenilor, a dat vina pe ghinion pentru eșecul din Ștefan cel Mare.

Emil Săndoi spune că formația lui a ratat mai multe ocazii decât în oricare alt meci din acest sezon. Chindia a irosit inclusiv o lovitură de la 11 metri, în minutul 83, când Daniel Popa a nimerit bara transversală.

„Un meci cum rar vezi. Ne-am creat foarte multe ocazii, dar mingea efectiv nu a vrut să intre. Penalty ratat, bară singur cu portarul, am avut multe ocazii, cred că am dominat jocul categoric. Sincer, după meci, am intrat în vestiar, erau foarte abătuți jucătorii, dar chiar nu le-am zis nimic. Nu aveam ce să le reproș ez, decât o lipsă de inspirație la finalizare. Am avut oportunitatea să obținem o victorie, am dominat categoric, am avut ocazii poate mai multe decât la toate meciurile de până acum, dar mingea nu a vrut. Golul primit a fost o inadvertență, o minge blocată, care a sărit la adversa poartă. Dacă înscriam noi primii, am fi avut mari șanse de a câștiga, pentru că nu vreau să iau nimic din meritele lui Dinamo, era pe muchie de cuțit. Din păcate, se mai întâmplă, dar sper să fie ultima dată”, a spus Emil Săndoi, la Telekom Sport.