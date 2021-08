EMIL SĂNDOI: BĂIEȚII SUNT EUFORICI, DAR TREBUIE SĂ FIM CALMI

Antrenorul echipei Chindia Târgoviște, Emil Săndoi, și-a felicitat echipa după victoria obținută, duminică, la Buzău, scor 1-0, cu Dinamo, în condițiile în care în tribunele Stadionului Gloria au fost aproximativ 5.000 de fani ai bucureștenilor.

„Băieții sunt mai euforici. Pentru un antrenor, după cum se derulează meciul, greșeli, cum trebuie să corecteze… nu prea avem noi, antrenorii, timp să ne bucurăm. Astăzi, Dinamo nu a avut niciun șut pe poartă, nu pot să spun că a avut vreo ocazie clară de gol… Greșesc, cred că în prima repriză a avut avut Moldoveanu sau Mihaiu o ocazie, după o respingere greșită a noastră, o reluare din șase sau șapte metri peste poartă. Dar noi am avut încă trei sau patru situații clare de gol. Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au stat din punct de vedere defensiv. Dinamo a schimbat sistemul la pauză, am schimbat și noi, pe parcursul reprizei a doua. Este ciudat fotbalul. Am fost o echipă pragmatică, care a reușit să depășească o presiune pe care galeria lui Dinamo – și vreau să-i felicit pe această cale… Au fost incredibili. Efectiv, își poartă jucătorii spre evoluții bune. Noi trăim cu impresia lăsată în campionatul trecut, în care s-a jucat fără spectatori. Nu a existat nciodată o presiune a galeriei adverse. Acum lucrurile s-au schimbat total. Nici noi, în cadrul grupului, cu excepția a vreo doi jucători, nu avem o experiență deosebită. Unii dintre ei au un an, un an și jumătate de primă ligă. Am încercat de fiecare dată ca această presiune care în mod normal ar fi pusă pe echipa oaspete, că noi am fost oaspeți astăzi, să o transformăm într-o presiune pozitivă pentru noi. Și asta voi încreca de fiecare dată prin discuțiile pe care le voi avea cu jucătorii mei, pentru că trebuie să ne obșnuim. Am jucat pe Arena Națională, cu Rapid, a fost o presiune extraordinară, de asta am și ratat ocaziile clare pe care le-am avut și poate de asta am făcut o greșeală cum rar se vede pe terenurile de fotbal, când am luat gol. La CFR, am avut o repriză foarte bună, noi am dominat jocul, mingea a fost în permanență la noi, dar a fost de ajuns o fază care să destabilizeze rezultatul și să ne pierdem din acel moment. Astăzi, s-au întâlnit două echipe relativ asemănătoare, din punct de vedere al jocului pe care îl practică, atât Dinamo, cât și noi. Spre bucuria mea, astăzi nu am lăsat spații adversarului. Dinamo are niște tineri cu un potențial fantastic. Dacă vor reuși să-și păstreze echipă, în campionatul următor vor avea un cuvânt greu de spus”, a declarat Săndoi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Antrenorul Dario Bonetti a declarat că așteaptă pauza competițională pentru partidele echipei naționale, în scopul de a putea îmbunătăți pregătire formației lui, Dinamo.

„Nu avem o pregătire fizică bună, azi a fost foarte cald, iar condiția fizică a avut de suferit, apoi a fost vorba de lipsa de experiență. Încercăm mai multe soluții defensive, așteptăm rezultatul să vină din teren. Astăzi, răspunsul nu a fost cel mai bun, trebuie să continuăm să muncim. Nu este o surpiză pentru mine. Așteptăm pauza competițională pentru a pregăti mai bine echipa din punct de vedere fizic. Trebuie să muncim, știu din prima zi în care am ajuns aici că trebuie să muncim și nimeni nu poate aștepta ceva acum. (n.r. – dacă a fost o surpriză pentru el numărul mare de dinamoviști la Buzău) Nu, nu este o surprinză, îi cunsosc foarte bine pe fanii echipei Dinamo, sunt fantastici și le cerem scuze lor întâi, pentru că în acest moment nu putem cere mai mult din partea jucătorilor”, a declarat italianul.