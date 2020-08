Emil Săndoi, acuzaţii grave la adresa arbitrajului: „Ne-au retezat aripile”

Emil Săndoi, antrenorul Chindiei Târgovişte, a acuzat arbitrajul după ce formaţia sa a retrogradat matematic, în urma înfrângerii din deplasarea de la Poli Iaşi, scor 1-0.

Tehnicianul susţine că toate „deciziile la limită” ale arbitrilor au fost luate împotriva elevilor săi.

„In momentul când am venit aici, ştiam că este o perioadă foarte scurtă la dispoziţie. Trebuia să scoatem 100% de la fiecare jucător al echipei. Şi să nu se facă greşeli împotriva noastră. Din acest punct de vedere, vă spun sincer, mă simt frustrat. Toate deciziile la limită s-au luat împotriva noastră.

Toată lumea zice, să nu mai facem acuzaţii, că se întoarce împotriva noastră. Dar până la urmă am jucat şi noi fotbal, am jucat ani buni la un nivel înalt, simţim şi noi cum se gestionează unele faze. Şi de asta mă doare.

Am venit, am avut un lot la dispoziţie, pe care trebuie să îl folosesc, că vreau sau că nu vreau. Din punctul de vedere al dorinţei de a câştiga, nu am ce să le reproşez. Că facem greşeli, asta e, o să încercăm să le remediem…. ştiam că timpul este foarte scurt.

Mă gândeam că dacă nu s-ar face nicio greşeală împotriva noastră, poate am avea şanse. Dar vedeţi că au fost momente cheie care nouă ne-au tăiat aripile. Şi aşa eram cu aripile retezate.”, a declarat Emil Săndoi, la finalul meciului dintre Poli Iaşi şi Chindia Târgovişte.