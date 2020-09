EMIL SANDOI A POVESTIT DESPRE COVID-19

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Emil Sandoi, a declarat, sâmbata, la Digi Sport, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar a avut doar simptome uşoare. Alaturi de el, au fost testate pozitiv şi alte persoane din staf şi din echipa, relateaza news.ro

„Am ieşit pozitiv la doua teste. Acum vreo doua zile am simţit o stare febrila, un pic mai obosit, dar în rest a fost o chestie pasagera. Sunt în izolare acum. Am stat doua zile şi o noapte internat. Şi eu şi jucatorii şi ceilalţi colaboratori ai mei. Nimic grav nimeni”, a spus Sandoi.

El a precizat ca, la fel ca la testarea din 19 august, când au fost gasite infectate doua persoane, şi de aceasta data rezultatele pozitive au venit dupa ce jucatorii au avut liber.

La Telekom Sport, preşedintele Chindiei Târgovişte, Marcel Gheorgu, a declarat ca la club sunt noua persoane infectate: patru din staf şi cinci jucatori. „Primele doua persoane infectate au fost în data de 19, am urmat toata procedura, cu internare, izolare, tot ce prevede protocolul medical, o retestare la 7 zile şi acea retestare ne-a ieşit tot pozitiva. Au ramas în continuare în izolare. Ceilalţi în data de 26, dupa 7 zile. La retestare au ieşit şi ceilalţi pozitivi”, a spus Ghergu, potrivit telekomsport.ro.