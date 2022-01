EMIL SĂDOI ERA UNUL DINTRE SECUNZII DORIȚI DE LADISLAU BOLONI LA NAȚIONALĂ

1 0

Într-o conferinţă de presă foarte lungă, susţinută de Laszlo Boloni (68 de ani) astăzi, la o zi după numirea lui Edi Iordănescu ca selecţioner al României, fostul mare internaţional român a vorbit despre planul pe care îl avea dacă devenea selecţionerul României.

Boloni a negociat mai multe săptămâni cu FRF, dar tratativele au picat după ce federaţia a vrut să-i impună un obiectiv intermediar în contract, prin care putea fi demis dacă nu câştiga grupa din Liga Naţiunilor, cu Muntenegru, Bosnia-Herţegovina şi Finlanda.

Boloni a confirmat varianta prezentată de digisport.ro, cu dorinţa de a-l avea alături pe bancă pe Adrian Ursea, antrenor care a activat doar în străinătate, Dar că FRF i-a sugerat să se gândească la antrenori care cunosc bine fotbalul intern.

Iar primele două nume la care s-a gândit au fost Liviu Ciobotariu, antrenorul revelaţiei Voluntari, şi Emil Săndoi, „principalul” cu rezultate apreciate în mandatul de la Chindia.

De asemenea, o soluţie pe care o vedea era cea cu Adrian Mutu. Se gândea ca omul pe care l-ar fi avut drept principal colaborator să fie viitorul selecţioner al României, după modelul Germaniei.

„Secund îl voiam pe băiatul de la Nice, Adrian Ursea. A fost la mine, de vreo două-trei ori şi mi-a plăcut stilul său de a vedea lucrurile. Nu neapărat mergeam paralel în idei, dar spuneam că Adrian vine cu exigenţele Occidentale, care sunt mai pretenţioase, şi am fi fost pe acelaşi numitor comun. Apoi, mi s-a explicat că ar fi mai bine, totuşi, să aduc oameni care cunosc mai mult fotbalul românesc.

Pentru că una dintre probleme ar fi fost fotbalul românesc şi echipa naţională. Am înţeles şi optat pentru alţi doi oameni, jucătorii mei, colegii mei, şi mă gândeam la Liviu Ciobotariu sau la Emil Săndoi. Între aceştia doi. Dar de ce nu amândoi? Amândoi cred că era prea mult pentru Federaţie.

Pe urmă am avut o idee pe care nu am dezvoltat-o niciodată. Sper că nu îl jignesc pe Adrian Mutu, de care auzeam că este în cărţi, mă gândeam cum lucra Germania, pentru viitorul selecţioner. Şi mă gândeam că el a simţit fotbalul occidental. Mă gândeam că am fi putut să-l pregătim”, a mai spus Boloni în conferinţa de presă organizată zilele trecute.