Elevi din Dâmboviţa, la faza finală a concursului „Made for Europe 2017”

Share This





















„Concursul Naţional „Made for Europe a fost gândit şi s-a desfăşurat pentru a facilita schimbul de bune practici şi a transfera rezultatele bune obţinute de elevi, profesori şi instituţiile de învăţământ prin intermediul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.

Valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale a fost şi scopul etapei judeţene a celei de-a Xl-a ediţie a Concursului Naţional „Made for Europe”, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale „Coresi” din Târgovişte.”- a precizat inspectorul şcolar Valentin Stanciu.

În concurs au fost înscrise 12 proiecte provenind de la zece unităţi de învăţământ, reprezentate de 25 de concurenţi elevi şi şapte profesori.

Anul acesta noutatea concursului a constat în faptul că, produsele intelectuale -rezultate ale proiectelor cu valoare calitativă şi inovativă mare, realizate îndeosebi de profesori, au putut fi prezentate în concurs în echipe elev-profesor. Şapte astfel de produse intelectuale au fost prezentate, relevanţa lor pentru şcoala de provenienţă şi capacitatea de a fi transferate către alte unităţi fiind mare.

Pe parcursul întregii zile de concurs unităţile de învăţământ şi-au expus panoul de prezentare a proiectului şi a produselor finale înscrise în concurs, astfel ca exemplele de bună practică şi produsele deosebite, inova-tive să fie accesibile publicului

larg.

Cele mai bune produse,notate de comisia judeţeană de concurs cu punctaje maxime sunt:

a. Pentru nivelul gimnazial:

– DUMITRU ANTONIA MARIA, clasa a III-a – ŞCOALA GIMNAZIALă ION MAREŞ VUL-CANA-BăI pentru prezentarea Clubului de limba engleză dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, Words Unite Us -coordonat de profesoara Pîrvu Sorina;

– PAVELESCU VIVIANA

ANDREEA- clasa a VIII-a de la

COLEGIUL NAŢIONAL „lENăCHIŢă VăCăRESCU” TÂRGOVIŞTE pentru prezentarea Broşură ACEAFNE realizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, Active citizenship and environmental awareness through formal and non-formal education (ACEAFNE)- coordonat de profesoara Zepişi Simona.

b. Pentru nivelul liceal: – DUMITRU ALEXANDRA- clasa a XII-a de la COLEGIUL

NAŢIONAL „CONSTANTIN CAN-TACUZINO” TÂRGOVIŞTE pentru prezentarea Film Art nouveau-Art renouveau realizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA2-Art Nouveau-Art Renouveau, coordonat profesoara Mareş Silvia.

– DUMITRU TEODOR – clasa a XII-a de la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIŞTE pentru prezentarea Manualului GuLL realizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA2-Guerrilla Literacy Learners (GuLL), coordonat de profesoara Rădulescu Carmen.

– PETRE BIANCA GEORGIANA-

clasa a XII-a de la COLEGIUL

NAŢIONAL „NICOLAE TITULES-CU” Pucioasa pentru prezentarea Website-ului realizat de către elevi în cadrul proiectului Erasmus+ KA1, Competenţe de intreţinere şi depanare PC, prin mobilitate europeană, coordonat de profesoara Diaconescu Mihaela. Elevii calificaţi vor reprezenta unităţile şcolare şi judeşul Dâmboviţa la etapa naţională, care va fi organizată de M.E.N. şi găzduită de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în luna aprilie 2017.