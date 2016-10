Elevi din 8 ţări au participat la un workshop pe teme de mediu şi ecologie

Share This





















În perioada 26-30.09.2016, au avut loc la Târgovişte – România, două activităţi de formare, predare şi învăţare, în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic (Programul Erasmus+) – „ACTIVE CITIZENSHIP AND ECOLOGICAL AWARENESS THROUGH FORMAL AND NONFORMAL EDUCATION”(ACEAFNE):

– Schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi – pentru elevi

– Evenimente comune pe termen scurt de formare a personalului – pentru profesori.

Proiectul reuneşte şcoli din Suedia, Anglia, Polonia, Lituania, Portugalia, Italia, Cehia şi România şi este coordonat de Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, România. La aceste evenimente au participat 19 elevi şi 12 profesori din ţările partenere şi 16 elevi din şcoala gazdă.

Activităţile săptămânii au fost:

– Ceremonia de deschidere la care au fost invitate autorităţi locale şi reprezentanţi ai instituţiilor cu care colaborăm pe parcursul proiectului: UVT, APM, Garda de Mediu. – Prezentarea şcolii

– Training şi workshop – „WRITING ENVIRONMENTAL PROJECT PROPOSAL” – Formarea a fost susţintută de prof. Iordache Iordache (UVT) şi profesor Tolea Ecaterina (CNIV). Materialele pot fi găsite pe: https://padlet.com/zepisi_simona/trai ningRO.

– Vizită la Institute of Multidisciplinary Research for Science and Tech-nolo-gy from Valahia University of Targo-viste

– Vizitarea oraşului

– Excursie tematică ghidată – Parcul Natural Bucegi

• Reprezentanţi ai Administraţiei Parcului Natural Bucegi au prezentat generalităţi despre Parcul Natural: zona geografică, floră şi faună. Au prezentat platoul Belvedere, Lacul de acumulare de la Bolboci şi rezervaţia naturală botanică -Turbăria Laptici, care cuprinde numeroase specii de plante unice.

• Vizitarea celei mai cunoscute peşteri din Masivul Bucegi, dar şi cea mai importantă, Peştera Ialomiţei sau Peştera Regilor. Importanţa ei îşi are rădăcinile în izvoarele istorice, arheologice, mitologice, geografice ale Antichităţii.

• Drumeţie pe platoul Bucegi -prezentarea monumentelor naturale Sfinxul şi Babele

În şcoală profesorii au participat la:

• Întâlnirea cu reprezentanţi ai Autorităţii de Protecţie a Mediului Dâmboviţa – au fost prezentate diverse rezervaţii naturale din judeţ, plante şi animale pe cale de dispariţie, cauze şi efecte.

• Schimburi de bune practici (activităţi formale şi non-formale)

În şcoală, elevii au participat

la:

• O activitate formală la limba engleză

– „Understanding Sustainable Living” -Activitatea a fost realizată de profesor Gheorghian Anca.

• O activitate în care fiecare şcoală a prezentat un parc naţional renumit din ţara lor, plante şi animale pe cale de dispariţie. Au fost identificate şi analizate asemănări şi deosebiri între elementele prezentate de către cele opt ţări.

• Quiz pe teme generale realizat cu Kahoot

• Activitate formală TIC – crearea de postere tematice pe cele şase ţinte urmărite în proiect, utilizând Canva:

– Global Goal 6 – Clean water and sanitation

– Global Goal 7 – Renewable energy

– Global Goal 12 – Responsible Consumption

– Global Goal 13 – Climate action

– Global Goal 14 – Life below water

– Global Goal 15 – Life on land

La final fost realizată o expoziţie cu materialele realizate de elevi şi profesori.