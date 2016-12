El SUNT MARCATORII LIGII SECUNDE. Cristian Cherchez este cel mai eficient jucător al Chindiei Târgovişte la sfârşitul anului 2016

Share This





















Campionatul Ligii a 2-a şi-a disputat a doua etapă a returului, care a fost şi ultima din 2016, cluburile din acest eşalon intrând în vacanţă cel puţin până la finalul lui februarie, în cazul în care reluarea sezonului nu va fi amânată din cauza condiţiilor meteorologice.

Runda cu numărul 21 a adus un singur gol pentru atacanţii de pe podiumul clasamentului golgeterilor, reuşita fiind consemnată în dreptul numelui lui Remus Chipirliu. Cu acest gol, cel mai bun marcator din tabăra liderului a ajuns la cota 18, egalându-i pe Adrian Petre (UTA Bătrâna Doamnă) şi Attila Hadnagy (Sepsi).

Diferenţa între cei trei este exprimată prin golurile marcate de la punctul cu var, acolo unde arădeanul stă cel mai bine, cu doar două goluri de la 11 metri, urmat de căpitanul celor de la Sepsi, cu 3 penalty-uri şi Chipirliu, cu opt. TOP 5 este completat de Cristian Cherchez de la Chindia, marcator a 12 goluri şi Claudiu Herea, autor a 10 goluri pentru CS Baloteşti.

Cinci jucători au marcat în premieră în această rundă, capul de afiş fiind ţinut de fundaşul Andrei Răuţă de la CS Baloteşti. Acesta a reuşit performanţa unică de a marca de două ori în acelaşi meci, însă în porţi diferite. Răuţă a înscris mai întâi pentru echipa sa, ducând scorul la 2-0, pentru ca apoi să fie creditat cu autogol, restabilind egalitatea la 2, într-un meci câştigat de Baloteşti cu 3-2.

Ceilalţi patru jucători care au marcat primul lor gol din acest sezon au fost Liviu Mihai (Chindia), Danciu (Dunărea Călăraşi), Kanalos (Olimpia) şi C. Stoica (CSM Rm. Vâlcea).

Iată şi cum se prezintă clasamentul golgeterilor Ligii a 2-a, după 21 de runde: 18 goluri (2 – pen): Ad. Petre (UTA Bătrâna Doamnă); 18 goluri (3 – pen.): Hadnagy (Sepsi); 18 goluri (8 – pen.): Chipirliu (Juventus); 12 goluri: Cherchez (Chindia); 10 goluri (2 – pen.): Cl. Herea (Baloteşti); 9 goluri: Neguţ (Chindia); 9 goluri (1 – pen.): Blănaru (ASU Poli); 9 goluri (2 – pen.): Vlada (Afumaţi); 9 goluri (3 – pen.): M. Matei (Foresta); 8 goluri: D. Muntean (Olimpia), Bg. Rusu (Foresta), Buhăescu (Juventus); 8 goluri (1 – pen.): Buduroi (Metalul); 8 goluri (2 – pen.): V. Pop (Olimpia); 8 goluri (3 – pen.): Arnăutu (Luceafărul); 7 goluri: Slv. Pană (Olimpia), L. Manole (FC Braşov), M. Coman (Academica); 7 goluri (2 – pen.): Antohi (Academica); 7 goluri (3 – pen.): Grigorie (FC Braşov); 6 goluri: Dumitriu (Foresta), Onicaş (Olimpia), V. Tudorache (Afumaţi), Curtuiuş (UTA Bătrâna Doamnă); 6 goluri (1 – pen.): C. Neagu (Dacia Unirea), Sburlea (FC Braşov), Năstăsie (Mioveni); 6 goluri (2 – pen.): Păcurar (Luceafărul); 5 goluri: Fl. Ştefan (Academica), Fl. Costea, Dina (ambii CSM Rm. Vâlcea), Man (UTA Bătrâna Doamnă), A. Mutu (Foresta), Stoenac (Juventus), V. Mihai (Tărlungeni), Şt. Vasile (Afumaţi), Istrati (FC Braşov), V. Andrei (Baloteşti), Kanda (Dunărea); 5 goluri (1 – pen.): D. Ene (Sepsi), Călinţaru (Juventus), Honciu (Chindia); 4 goluri: Vl. Bujor (Foresta), Al. Vasile (Juventus), Bâtfoi (Baloteşti), Alin Pătraşcu (Tărlun-geni / Baloteşti), Andor (UTA Bătrâna Doamnă), Puşcaşu (Dacia Unirea), Bădăuţă (ASU Poli), Licu (Dunărea), Ayza (Mioveni), Skraparas (Metalul); 4 goluri (1 – pen.): A. Zaharia (Afumaţi), Predescu (Academica), Ciocâlteu (Dunărea); 4 goluri (2 – pen.): Verdeş (Afumaţi); 3 goluri: Mitra, Issa Thiaw, Huiban (toţi Sepsi), Bg. Geantă (CSM Rm. Vâlcea), Birău (ASU Poli), Pădureţu (Metalul Reşiţa / Academica), Ibrian, B. Şandru (ambii Dunărea), M. Marin (Academica), A. Popa (Mioveni), Buzea (Afumaţi), P. Iacob, Goge (ambii FC Braşov), Heil (Olimpia), Cerlincă, Masella (ambii Foresta), G. Mihai (Tărlungeni); 3 goluri (1 – pen.): Al. Muscă (Dacia Unirea), C. Roşu (Luceafărul), Tudoran (Olimpia); 2 goluri: Fl. Cazan, Băjenaru, Ilin (toţi Juventus), Căt. Stan (FC Braşov), M. Ştefan (Dunărea), Tigoianu, Sin (ambii Tărlungeni), Luduşan, Bg. Faur, Takacs (toţi Olimpia), Patriche, Olariu, Petculescu (toţi Afumaţi), I. Plămadă, R. Damian (ambii Sepsi), R. Crişan (Academica), M. Badea (Berceni), Căinari (Foresta), Bg. Oancea (Metalul), M. Staicu, Ed. Stoica, Rădescu, M. Vintilă (toţi Mioveni), Ceapă (CSM Rm. Vâlcea), Vătavu (Chindia), Copil (UTA Bătrâna Doamnă); 2 goluri (1 – pen.): Balgiu (Afumaţi), Ghinga (Metalul); 2 goluri (2 – pen.): C. Roşu (Dacia Unirea); 1 gol: Covalschi, Ad. Popa (ambii Afumaţi), C. Stoica, Oct. Vasile, C. Cristea, Ad. Cîrstea (toţi CSM Rm. Vâlcea), P. Radu, Danciu, Dobra (toţi Dunărea), Tofan (Sepsi), Vl. Stănescu, Dănilă, Strugariu (toţi Foresta), Ghinescu, Giuricici, Bilia, Dănăricu, Telescu, M. Stancu, D. Mărgărit, P. Niţă (toţi ASU Poli), I. Popa, Poverlovici (ambii FC Braşov), Arsu, Morariu, Beţa, Mihăescu, Bustea, V. Dima, Sbârcea, Walace, Carabela (toţi Juventus), Butean, Perju, Venţer (toţi Academica), Zaina, E. Nicu, Mbabi, M. Alecsandru (toţi Tărlungeni), Krausz, Kanalos, Fl. Mureşan (toţi Olimpia), Bedea, Moga (ambii Luceafărul), Nilă, Ed. Florescu, I. Stoica, Galan, Tirică (toţi Mioveni), D. Mitu (Şoimii), Al. Manea, Jorza, Strătilă (toţi UTA Bătrâna Doamnă), Grumezescu, Cr. Matei, Bîrsănel, Aioanei, Ettien (toţi Berceni), Cioranu, Bg. Stancu (ambii Metalul), Roşoagă, Necoară, Petean, S. Frunză, Enciu (toţi Dacia Unirea), L. Mihai, Pencea, Nisipeanu, Ad. Ioniţă (toţi Chindia), Răuţă, Marciuc, Val. Niculae, R. Stănescu, P. Ioniţă (toţi Baloteşti); 1 gol (1 – pen.): Bragă (Tărlungeni), D. Lung (Foresta), D. Constantinescu (ASU Poli); autogol: Niczuly (Sepsi pentru Afumaţi), Bîrsănel (ACS Berceni pentru Dacia Unirea), G. Niţă (Dacia Unirea pentru Chindia), Al. David (UTA Bătrâna Doamnă pentru Juventus), Todorov (ASU Poli pentru Juventus), Copilescu, Dulap (ambii Şoimii pentru Foresta), Sfrijan (ACS Berceni pentru Olimpia), Răuţă (Baloteşti pentru Chindia).

Sursa:frf.ro