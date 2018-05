EGAL DE MORAL ÎNAINTE DE BARAJ DUNĂREA CĂLĂRAŞI – CHINDIA TÂRGOVIŞTE O-O

Share This





















Stadion: Central „Ion Comşa” (Călăraşi); Spectatori: 700

Dunărea Călărşi: C. Lungu (cpt.) -Ţenea, Dobrosavlevici, Cr. Puşcaş, Tomozei – Kanda (Doman 78′), C. Cristea, P. lacob, Sil. Pană (Cip. Rus 85′) – Al. Stoica (Preoteasa 78′), Val. Alexandru

Rezerve neutilizate: Fl. Muntean – Bg. Vasile, Mardare, Spehar

Antrenor: Dan Alexa

Chindia Târgovişte: Aioani – Martac, Vătavu, D. Ciobotariu, Dumitraşcu – Cr. Neguţ, Pencea, Rogoveanu, Crinel Stoica (Nisipeanu 79′) – D. Florea (Neicuţescu 85′), Cherchez (cpt.)(Jurj 89′)

Rezerve neutilizate: Meilă -Acasandrei, Andr. Şerban, Ad. loniţă

Antrenor: Nicolae Croitoru

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); Asistenţi: George Marian Fridl (Comăneşti) şi Damian Antal (Bacău).

Dunărea Călăraşi a ratat şi a doua şansă de a obţine matematic primul loc în acest sezon al Ligii 2, după ce sâmbătă, pe teren propriu, a remizat, scor 0-0, cu Chindia Târgovişte. Cu cinci puncte avans faţă de FC Hermannstadt, iar dacă sibienii îşi câştigă ultimele două meciuri rămase, elevii lui Dan Alexa au nevoie de un succes la Metaloglobus pentru a primi trofeul de campioană.

După eşecul de la Piteşti înregistrat săptămâna trecută, scor 0-2, Dunărea nu şi-a revenit nici în partida de acasă cu Chindia, dâmboviţenii stricându-le sărbătoarea la ultimul joc în faţa propriilor suporteri. Călărăşenii aveau nevoie de o victorie pentru a obţine matematic locul 1 şi de a primi din partea FRF trofeul oferit câştigătoarei Ligii 2. Astfel, Gabriel Bodescu şi Mihai Stoichiţă au făcut cale întoarsă cu tot cu trofeu de la Călăraşi, iar decernarea se amână pentru ultima etapă.

Promovarea în prima ligă pare că i-a blocat pe jucătorii lui Dan Alexa în acest final de sezon, în care ar trebui să demonstreze că merită să fie păstraţi în lot şi pentru Liga 1. Cu Chindia n-au strălucit, singurele ocazii de gol irosindu-le Silviu Pană (36 – şut din centrul careului prins fără probleme de Aioani) şi Călin Cristea (63 – a trimis din 8 metri în bara transversală). De partea cealaltă, căpitanul Chindiei, Cristian Cherchez (66), a reluat cu capul din marginea careului mic, iar Cezar Lungu a reţinut balonul chiar lângă rădăcina barei, în timp ce în minutul 84, Daniel Florea a înscris din apropiere, însă golul a fost anulat pentru o poziţie de offside.

Pentru Chindia a fost un nou test înainte de barajul de promovare, trecut cu bine, în timp ce Dunărea pare să fi intrat în criză în acest final de sezon. Călărăşenii vor juca în ultima etapă la Metaloglobus Bucureşti, o echipă disperată să obţină victoria pentru a se salva de la retrogradare. Va fi un adversar dificil pentru jucătorii lui Dan Alexa, care, la rândul lor, au nevoie de un succes pentru a fi campioni, dacă FC Hermannstadt îşi câştigă meciurile cu CS Mioveni (joi) şi Sportul Snagov (duminică).

„Am avut ocazii importante. Ne-au lipsit şi patru jucători importanţi, dar mergem la Metaloglobus să obţinem locul 1! Am controlat jocul astăzi, dar sunt dezamăgit. Sper ca etapa viitoare, după meciul cu Metaloglobus, să aducem trofeul la Călăraşi”, a spus antrenorul Dan Alexa după meciul cu Chindia.

Croitoru a făcut referire la faptul că Chindia nu a pierdut nici măcar un meci din dublele cu Dunărea (2-2, 1-1) şi Hermannstadt (0-0, 1-1), ambele promovate direct în Liga 1.

Cu o etapă înainte de final, Dunărea Călăraşi ocupă locul 1, cu 90 de puncte, iar în ultima rundă joacă în deplasare la Metaloglobus Bucureşti, iar Chindia se află pe locul 3, cu 72 de puncte, iar în ultima etapă câştigă la „masa verde”, fiindcă ar fi întâlnit-o pe Olimpia Satu Mare. Sursa: Liga2.ro.