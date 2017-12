Efectul financiar al rablei

Share This





















Ieri, încă de la ora 9.00 dimineaţa, pe site-ul „Realitatea.net” era postată o ştire care dă de gândit: deoarece în 2017, la fiecare maşină nouă s-au înmatriculat cinci maşini vechi, pentru anul viitor, autorităţile pregătesc o nouă taxă, care i-ar putea determina pe şoferi să se gândească de două ori înainte să cumpere o maşină la mâna a doua. Astfel, 2018 va aduce o schimbare din temelii a piaţei auto. Statul va scoate mai mulţi bani din buzunarul celor care au cumpărat maşini la mâna a doua. Şi nu sunt deloc puţini. După cum se ştie, oricum, dacă nu ştiaţi, aflaţi acum, până în Revelion, de la începutul anului 2017 au fost înmatriculate mai puţin de o sută de mii de autoturisme noi şi aproape 500 de mii de autoturisme vechi. Astfel, statul pesedist are de gând să pregătescă o surpriză mai ceva ca focul de artificii din noaptea trecerii dintre ani. în consecinţă, fiindcă alianţa pesedistă-aldistă are nevoie de bani ca de aer, nu doar pentru a se ţine de cuvânt, referitor la promisiunile electorale din 2016, dar şi pentru a potoli pofta nemăsurată de bani a clientele sale politice, deci pentru a nu lungii vorba, guvernul Tănase vrea să mai ia o piele de pe spinarea proprietarilor de maşini second-hand, punându-I să plătească ceva mai mulţi bani. Noua taxa auto, pregătită de autorităţi, va fi calculată în funcţie de norma de poluare a maşinii. Potrivit informaţiilor Asociaţiei Service-urilor Auto, taxa va pleca de la 40 de euro pe an în cazul autoturismelor cu motor Euro 6 şi va ajunge la 200 de euro pentru maşinile non-euro. Afacerea devine rentabilă economic pentru pentru guvernul actual pe care nu-l interesează că va lovi sub centură milioane de şoferi prin reintroducerea taxei.Totul este bine calculat de către pesedişti-aldişti deoarece trei sferturi dintre maşinile care circulă pe străzile din România au peste zece ani vechime, iar mai mult, din cele aproape 5,5 milioane de autoturisme, mai bine de un milion au peste 20 de ani. în plus, mai avem un aspect tipic românesc, specific unui popor sărac şi, majoritatea desigur, prost ca noaptea: ponderea mare a rablelor nu înseamnă doar mai multă poluare, ci şi mai multe accidente. Comisia Europeană a arătat că numai în Bulgaria sunt mai multe victime în trafic decât în România. Pe străzile de la noi îşi pierd viaţa 97 de oameni dintr-un milion adică de 3-4 ori mai mulţi decât în Marea Britanie, şi asta fiindcă cei mai mulţi vor să fie proprietari de maşini, fără să aibă resurse financiare care să le permită să cumpere altceva decât sicrie pe patru roţi. Cum s-a ajuns în această situaţie? Simplu, Românul, în imensa lui cre-tinitate, votează promisiuni, nu argument şl demonstaţii logice. Pe scurt: un popor de emigrantţi şl de fraieri. Asta au ajuns românii.