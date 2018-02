Editorial IA-LE DIN BANI, PRISĂCARE! ARATĂ-LE CONTRACTELE LA GAZETE, TRIMITE-LE LA BACĂU PE BICICLETE. FĂ NIŞTE ECONOMII! Echipa de volei făcută de cel mai slab preşedinte din istoria Clubului Sportiv Municipal Târgovişte a clacat nepermis în returul optimilor de finală ale CEV Challenge Cup

Share This





















Mai ţii minte când ştergeai pe jos cu toată echipa din sezonul trecut pentru că nu era creaţia ta? Îţi mai aminteşti cum săreai cu banii din contracte în faţa ziariştilor deşi nimeni nu îţi cerea detalii despre lefurile sportivelor? Mai ştii când le trimiteai cu autocarul în deplasările din Europa şi le diminuai salariile pentru că pierdeau nu ştiu ce meci? Acum ce faci, preşedintele lu’ peşte? Taci ca mortu-n păpuşoi? Nu iei nicio decizie după ce toată lumea îşi bate joc de noi în Polivalentă? Nu mai fluturi cu hârtiile clubului?

Ţi-ai permis să sfidezi presa de parcă CSM e clubul familiei Prisăcaru şi acum nu ştii cum să te ascunzi pentru că la greu nu-ţi mai place să intri pe Facebook să vezi cum lumea râde de capacitatea ta de a conduce un asemenea club. Până şi şeful tău cel mare, căruia „îi pupi mâna” şi îl perii să te ţină pe scaunul ăla comod din centrul oraşului, te-a ignorat pentru că şi-a dat seama cât eşti de slab. Ştii ce făcea Stan în timp ce echipa clubului finanţat de primărie juca în Europa? Scria pe reţelele de socializare despre Chindia, mare boss! Şi îl lăuda pe Marcel Ghergu, despre care spune că este un conducător priceput. Şi are dreptate, chiar dacă nu am fost mereu un mare admirator al şefului de la fotbal.

ŢI-AI PUS ŞI SUPORTERII ÎN CAP!

De parcă nu era suficient că ai ratat o calificare istorică, ai reuşit să-i dezamăgeşti şi pe puţinii oameni care mai rămăseseră lângă club. Probabil că nici p-asta n-o crezi, dar o să-ţi arătăm poza, că poate aşa pricepi. Uite ce scrie un băiat care şi-a spart plămânii pentru echipele clubului ăsta de câţiva ani buni: „LÂNGĂ VOI, SUNTEM LÂNGĂ VOI”, se strigă acum în Polivalentă

la meciul de volei…..O galerie adusă

de la Moreni. Platită,

bineînţeles….RUŞINE CSM VOLEI

!!!!! În loc sa plătiţi o galerie ce se

vinde pe bani, mai bine se plăteau

datoriile de la baschet !!!!

BASCHET NU VOLEI !!!!!

Un share să ajungă până la primarie

!!!”

STAI FRUMOS

ŞI FĂ ECONOMII

În condiţiile astea, singurul lucru cu care te mai poţi lăuda sunt economiile despre care vorbeşti şi-n culcare, şi-n sculare, de zici că te-au pus ăia de la primărie acolo să strângi şuruburi, nu să faci performanţă. Mâine să-ţi pui costumul ăla frumos, cravata roşie şi să te duci la superiorii tăi cu restul de bani economisiţi după ieşirea din Europa. Nu mai e nevoie nici de petrecere, nici de lăutari, nici de Secret Santa, nici de iepuraşul fericit. Nu mai e nevoie de nimic. Ai reuşit să ne convingi pe toţi.

CSM TÂRGOVIŞTE – Olympiacos SFP PIRAEUS 1-3 (17-25, 25-16, 21-25, 22-25) – în tur 3-2.

CSM Târgovişte

1 SOUZA Zigler

2 DÜRR Lenka L

4 HRONCEKOVA Veronika

5 SMITH Danielle

7 FAIRS Erin

8 ROSCA Adina-Maria

9 CALOTA Diana-Ioana

10 TRICA Alexandra Romela

11 OTASEVIC Ana

15 COLLAR Milagros

17 MARCIU Ramona Isabela

18 WOJCIESKA Sylwia Antrenor: Guillermo Naranjo Hernandez