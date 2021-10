EDI IORDĂNESCU, ACUZAȚII LA ADRESA CHINDIEI

FCSB s-a impus în fața Chindiei Târgoviște cu 10, meci la finalul căruia Edi lordănescu și-a acuzat adversarul, care a jucat în 10 oameni din minutul opt, de „anti-fotbal total”.

Erau punctele pe care ni le doream. Sunt multe lucruri pozitive, dar și unele mai puțin pozitive. Dacă înaintea jocului am felicitat din tot sufletul ce s-a întâmplat la Chindia, toată munca lui Emil Săndoi din ultimii ani, în seara asta nu a fost deloc plăcut fotbalului. Cred că a fost record mondial, de câte ori a intrat doctorul pe teren. Înțeleg că și-au apărat cauza, dar e prea mult.

Până la urmă a venit minutul de final și am luat punctele. Până la urmă am avut ocazii și în prima repriză. Adrian Șut, Olaru a avut două șanse în partea secundă. S-a demonstrat că a fost foarte greu să îi deschidem. A intervenit precipitarea după eliminarea lor. Cred că puteam marca mai repede. În final rămân punctele.

Am fost dezamăgit ca fotbal, de felul în care s-au desfășurat lucrurile. A fost anti-fotbal total! Nu s-au jucat 20 de minute. Îmi place că noi câștigăm. Suntem după 4 victorii. Am marcat în fiecare meci. Și titlurile se câștigă așa”, a spus Edi lordănescu, la Telekom Sport.

Între Edi lordănescu și Gigi Becali ar fi existat un moment tensionat în ultimele zile. Finanțatorul ar fi cerut un fotbal mai spectaculos din partea echipei sale. Antrenorul celor de la FCSB a comentat în premieră informațiile.

„Nu pot discuta despre așa ceva. Dacă neg, înseamnă că nu fac altceva decât să sprijin astfel de știri. Cu patronul pot să discut mereu. Nu trebuie să fiu mereu pe aceeași lungime de undă. E patronul clubului, el plătește, e noral să discutăm. Avem mereu dialog, cu el, cu MM.

De ce am venit, ca să am de unde să plec? Dacă va veni un moment în care nu voi mai decide eu lucrurile, atunci ne vom așeza să discutăm. Până atunci, eu mă ocup de fotbal”, a comentat Edi lordănescu.

Edi lordănescu a explicat și de ce l-a înlocuit pe Claudiu Keșeru în minutul 70, deși fusese cel mai periculos om de la FCSB: „Keșeru a avut cele mai mari ocazii, e un jucător important, dar a venit după o pauză foarte mare. A fost 100% la antrenamente, dar din punctul meu de vedere este un sensibil recul care era normal să vină. Așa am gândit, am simțit că e nevoie de mai multă prospețime”.