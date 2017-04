ECHIPELE DIN DÂMBOVIŢA AU DOMINAT FAZA JUDEŢEANĂ A CUPEI TIMBARK

Share This





















Demarată in luna octombrie 2016, cu un record de peste 122.000 de elevi la start, băieţi şi fete, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, Cupa Tymbark Junior şi-a desfăşurat in perioada 30 martie – 2 aprilie etapa zonală, in opt regiuni ale ţării. Pentru copiii sub 8 ani, aceasta a fost şi faza finală, astfel că invingătoarele la această categorie in cele opt zone au fost desemnate campioane. Pentru ceilalţi elevi care s-au impus in această etapă urmează turneul final de la Timişoara, din perioada 23-25 mai

2017.

Câştigătoarele la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt: Nucet (jud. Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Olt)

U8 – băieţi: Şcoala Gimnazială nr. 13 – Târgovişte (Dâmboviţa)

U8 – fete: Şcoala Gimnazială – Petreşti (Dâmboviţa)

U10 – băieţi: Şcoala nr. 2 – Târgovişte (Dâmboviţa)

U10 – fete: Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”- Craiova (Dolj)

U12 – băieţi: Liceul Tehnologic Petrol – Moreni (Dâmboviţa)

U12 – fete: Şcoala Gimnazială – Brezoaia (Dâmboviţa)