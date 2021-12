Echipele de robotică de la Colegiul Național Carabella din Târgoviște, în echipă cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița

Premiate la o serie de competiții naționale și internaționale de robotică, din ultimii ani, echipele Phantom Robotics și Under Construction de la Colegiul Național Carabella din Târgoviște au participat astăzi la un eveniment organizat în cadrul liceului pe care îl reprezintă, prilej cu care elevii au fost felicitați de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, pentru rezultatele notabile obținute an de an la aceste întreceri, inclusiv la cele din acest an.

Încă de la sezonul I, în anul școlar 2016 – 2017, competițiile au atras tot mai mulți competitori, astfel încât, în prezent, numărul echipelor intrate în concurs este de aproape 4 ori mai mare decât la etapa de debut și, în plus, din rândul participanților fac parte și echipe din străinătate.

Prin participarea la aceste competiții, elevii și-au îmbunătățit rezultatele școlare, au învățat să facă față mai multor provocări, cum ar fi proiectarea, construirea și operarea de roboți, și, în același timp, ei și-au dezvoltat abilități științifice, matematice și tehnologice, au pus în practică principii de inginerie și au înțeles importanța inovării, a colaborării, a spiritului de echipă și a schimbului de idei.

În cadrul evenimentului de astăzi, președintele Corneliu Ștefan i-a felicitat pe participanți pentru contribuția lor la renumele școlii târgoviștene de robotică și i-a asigurat pe cei prezenți, cadre didactice și elevi, de sprijinul financiar al Consiliului Județean Dâmbovița și în viitor, pentru ca tradiția participării la concursuri naționale și internaționale în acest domeniu să continue, rezultatele acestui gen de competiții fiind mereu cuantificabil în progresul societății.

În acest an, Consiliul Județean Dâmbovița a susținut financiar proiectele echipelor Colegiului Național Carabella cu suma de 11.200 lei.

De asemenea, președintele Corneliu Ștefan le-a lansat elevilor o provocare: „În primăvara viitoare, când vom reîncepe finanțarea de proiecte în domeniile educației, tineretului și sportului, vă aștept cu propuneri de machete ale obiectivelor turistice dâmbovițene, astfel încât să schimbăm modul în care promovăm județul nostru.”

La eveniment, președintele Corneliu Ștefan a fost însoțit de Claudiu Mănescu, șeful Serviciului Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, Coordonare Societăți Comerciale din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.