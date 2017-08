ECHIPELE DÂMBOVIŢENE DE JUNIORI ŞI-AU AFLAT O PARTE DINTRE ADVERSARE

Share This





















Site-ul Federaţiei Române de Baschet a publicat componenţa temporară a grupelor din Campionatele Naţionale rezervate juniorilor. La startul competiţiei interne se vor afla mai multe formaţii dâmboviţene, care speră să obţină rezultate notabile în viitoarea stagiune.

CN U13 Feminin

Nr. Denumire echipă

1 C.S.S. Târgovişte

2 C.S.S. – C.S.M. Ploieşti

3 A.C.S. Gladius Santana Mureş

4 C.S.S. Nr. 5 Bucureşti

5 A.C.S. Galactica Cluj Napoca

6 C.S. Olimpia Bucureşti

7 C.S. Phoenix – L.P.S. 1 Galaţi

8 C. Sportul Studenţesc Bucureşti

9 A.C.S. Phoenix Târgovişte

CN U14 Feminin

Nr. Denumire echipă

1 C.S.M. Moineşti

2 C.S. Mureşul Târgu Mureş

3 C.S.S. Bega Timişoara

4 C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc

5 CS MP Sport Timişoara 6 C.S. Olimpia Bucureşti

7 L.T. Lucian Blaga Reghin

8 C.S.S. Sibiu

9 C.S.S. Craiova

10 C.S. Crisul Oradea

CN U16 Feminin

Nr Denumire echipă

1 C.S.S. Alexandria

2 C.S.S. Râmnicu Valcea

3 C.S.S. Târgovişte

4 C.S.S. Bega Timişoara

5 C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc

6 C.S.S. Nr.1 Constanţa

7 C.S. Crişul Oradea

8 C.S. Olimpia Bucureşti

9 C.S.S. Sibiu

10 A.C.S. MC Ball Mangalia

11 C.S.S. Craiova

12 C. Sportul Studenţesc Bucureşti

13 L.P.S. – C.S.S. Satu Mare

14 A.C.S. Roth Baia Mare

CN U18 Feminin

Nr Denumire echipă

1 L.A.P.I. Dej

2 C.S.S. Târgovişte

3 C.S.S. Bega Timişoara 4 C.S.S. – C.S.M. Ploieşti

5 C.S. Olimpia Bucureşti

6 C.N. Mihai Eminescu Oradea

7 C.S.S. Sibiu

8 C.S.S. Nr.1 Constanţa

9 A.C.S. Phoenix Târgovişte

10 A.C.S. N.B.S. Cluj Napoca

CN U20 Feminin

Nr Denumire echipă

1 C.N. Mihai Eminescu Oradea

CN U13 Masculin

Nr Denumire echipă

1 L.P.S. – C.S.U. Piteşti

2 C.N.S. Cetate Deva

3 A.B.C. Galactica Braşov

4 C.S. Dinamo C.S.S. Nr. 6 Bucureşti

5 C.S. Magic Champions Bucureşti

6 C.N. Aurel Vlaicu Bucureşti

7 C.S.S. Târgu Jiu

8 C.S.O. Voluntari

9 C.S.S. Sibiu

10 A.C.S. Sto-Mart Iaşi

11 C.S. Otopeni

12 C.S. Phoenix – L.P.S. 1 Galaţi

13 C.S. Phoenix – L.P.S. 2 Galaţi

14 L.P.S. Bihorul Oradea

15 A.B.C. Laguna Bucureşti

16 A.C.S. Champions – Toro Dunk Craiova

17 A.C.S. U-BT 1 Cluj Napoca

18 A.C.S. U-BT 2 Cluj Napoca

CN U14 Masculin

Nr Denumire echipă

1 C.S. Dinamo C.S.S. Nr. 6 Bucureşti

2 L.P.S. – C.S.U. Piteşti

3 C.S.S. Târgovişte

4 A.B.C. Galactica Braşov

5 C.S.U. Ploieşti

6 C.S.S. Bega Timişoara

7 CS MP Sport Timişoara

8 A.C.S. Gladius Santana Mureş

9 C.S.S. Nr. 5 Bucureşti

10 A.C.S. Toyin Constanţa

11 C.S.S. Târgu Jiu

12 C.S. Cuza Sport Brăila

13 C.S. Amicii Piteşti

14 A.C.S. MC Ball Mangalia

15 A.C.S. Sto-Mart Iaşi

16 C.S. Otopeni

17 C.S. Phoenix – L.P.S. Galaţi

18 C.S.S. Mediaş

19 L.P.S. Bihorul Oradea

20 C.S.S. Tulcea

21 A.B.C. Laguna Bucureşti

22 A.C.S. Champions – Toro Dunk Craiova

23 A.C.S. U-BT Cluj Napoca CN U16 Masculin

Nr Denumire echipă

1 C.S. Dinamo C.S.S. Nr. 6 Bucureşti

2 C.S. S.C.M. Timişoara

3 L.P.S. – C.S.U. Piteşti

4 C.S.S. Buzău

5 C.S. Spike Bucureşti

6 C.S.S. Târgovişte

7 C.N.S. Cetate Deva

8 C.S.U. Ştiinţa Bucureşti

9 C.S.S. Craiova

10 C.S.U. Ploieşti

11 C.S.S. Nr. 1 Constanţa

12 C.S. Sevlar Ploieşti

13 C.S. Steaua Magic 2008 Bucureşti

14 C.S.S. Târgu Jiu

15 C.S.O. Voluntari

16 C.S.S. Sighetu Marmaţiei

17 C.S. Amicii Piteşti

18 C.S.S. Sibiu

19 A.C.S. MC Ball Mangalia

20 C.S. Phoenix – L.P.S. Galaţi

21 C.S. Phoenix Constanţa

22 C.S.S. Mediaş

23 L.P.S. Bihorul 1 Oradea

24 L.P.S. Bihorul 2 Oradea

25 A.C.S. U-BT 1 Cluj Napoca

26 A.C.S. U-BT 2 Cluj Napoca

CN U18 Masculin

Nr Denumire echipă

1 C.S.S. Buzău

2 L.P.S. – C.S.S. Satu Mare

3 C.S. Spike Bucureşti

4 C.S.S. Târgovişte

5 C.N.S. Cetate Deva

6 C.S.S. Craiova

7 C.S.S. Bega Timişoara

8 C.S.S. Nr.1 Constanţa

9 C.S. Sevlar Ploieşti

10 C.N. Aurel Vlaicu Bucureşti

11 C.S.S. Târgu Jiu

12 C.S. Cuza Sport Brăila

13 C.S.S. Sibiu

14 C.S. Phoenix – L.P.S. Galaţi

15 C.S.S. Mediaş

16 C.S.S. Tulcea

17 A.B.C. Laguna Bucureşti

18 A.C.S. U-BT Cluj Napoca

CN U20 Masculin

Nr Denumire echipă

1 C.N. Aurel Vlaicu Bucureşti

2 L.P.S. Bihorul Oradea

3 A.C.S. Phoenix Târgovişte Structurile afiliate care până la

data afişării grupelor fazei preliminare a CN nu îşi achită datoriile faţă de FR Baschet, nu vor primi drept de participare in CN ediţia 2017-2018.