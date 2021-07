ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET U20 A ROMÂNIEI SE PREGĂTEŞTE LA TÂRGOVIŞTE

In condiţiile în care pandemia a făcut imposibilă desfăşurarea de competiţii cu un număr mare de echipe participante, FIBA a decis ca, în acest an, tradiţionalele campionate continentale juvenile să se desfăşoare sub forma unor compeţii intitulate FIBA European Youth Challengers, care să reunească la start maximum şase echipe naţionale.

Prima întrecere continentală programată este cea de U20 feminin, acolo unde România a fost repartizată în Grupa E (găzduită de Skopje), alături de Slovacia, Luxemburg, Macedonia de Nord şi Kosovo.

Sub comanda selecţionerului Dan Calancea şi a secundului Marian Enache, la Târgovişte s-au reunit 16 sportive, dintre care 12 vor face deplasarea la competiţia programată între 11 şi 18 iulie:

Rebecca Lipovan Rebeca (FCC Baschet UAV Arad)

Ariana Kelemen-Radin (CSTBv CSU Olimpia Braşov)

Bianca Nan (CSTBv CSU Olimpia Braşov)

Adina Ciciovan (CSTBv CSU Olimpia Braşov)

Maria Florea (CSTBv CSU Olimpia Braşov)

Cătălina Crăciunescu (CSS Alexandria)

Mihaela Mazilu (CSS Alexandria)

Ioana Bota (CSS Alexandria)

Andreea Horlea (CSS Alexandria)

Diana Ignat-Kleemann (CSS Târgovişte)

Evelina Petrof (CSS Târgovişte)

Ştefania Cătinean (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Alexandra Mangra (Rookies Oradea)

Anamaria Pop (KSC Szekszard – Ungaria)

Laura Vaida (UMass Lowell