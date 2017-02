Echipa de fotbal feminin a Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte, elogiată pe site-ul federaţiei. MIHAI TĂTĂRANU: „NU MAI POT RENUNŢA, MI-A INTRAT ÎN SÂNGE”

Share This





















Echipa de fete a Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte a revenit vara trecută pe prima scenă a fotbalului românesc. Şi, în ciuda faptului că e una dintre formaţiile cu cea mai scăzută medie de vârstă, nu s-a făcut de râs. Gruparea dâm-boviţeană e pe locul şase în Superligă, cu 13 puncte contabilizate în nouă partide. Patru victorii, un egal şi patru înfrângeri, aceasta e linia de clasament a echipei pregătite de Mihai Tătăranu, care ocupă şi postul de antrenor secund al lui Adrian Ambrosie la naţionala U17 a României, scrie Adi Dobre pe site-ul frf.ro.

La Târgovişte, fetele joacă fotbal de ani buni, echipa lui Mihai Tătăranu fiind una dintre mândriile Clubului Sportiv Şcolar din Târgovişte.

De aici, de la Târgovişte, au plecat câteva dintre cele mai importante jucătoare al naţionalei de senioare a României. Andreea Părăluţă, legitimată în prezent la Atletico Madrid, a învăţat fotbalul la CSŞ Târgovişte, fiind una dintre „descoperirile” cu care Mihai Tătăranu se mândreşte cel mai mult. Tot aici au crescut surorile Oprea, Roxana şi Olivia. Prima apără din toamna trecută poarta campioanei Olimpia Cluj, dar a evoluat mulţi ani în străinătate, având în palmares titlul în Grecia cu Amazones Dramas şi în Austria, cu St. Polten-Spratzern. Olivia e jucătoare de bază la Levante, în Spania.

CSŞ Târgovişte creşte în continuare jucătoare, acesta fiind principalul obiectiv al grupării dâmboviţene. „Am preluat echipa acum nouă ani. A fost o sarcină de serviciu, nu am avut de ales! Acum, după atâţia ani, nu mai pot renunţa, mi-a intrat în sânge”, spune Mihai Tătăranu, care, în momentul preluării echipei, a decis să meargă pe mâna junioarelor: „Erau numai copiliţe, toate însă dominate de o pasiune extremă pentru fotbal. Pe unele le-am «recrutat» de la alte discipline sportive, de la volei, de la handbal! Nici nu vreau să-mi amintesc ce am făcut în primul an. Un punct! Fetele jucau foarte bine o repriză, rar erau conduse la pauză, apoi, logic, cedau”, titrează frf.ro.

Una dintre cele mai tinere echipe din Superligă

Echipa lui Mihai Tătăranu se pregăteşte pe Stadionul „Petrolul”, aflat la marginea oraşului Târgovişte. „Meciurile le disputăm însă la Şotânga, localitate aflată la câţiva kilometri de oraş, unde avem condiţii foarte bune”, precizează Tătăranu, care se declară nemulţumit de parcursul echipei în actualul sezon: „Puteam mai mult, mai ales în meciurile de acasă, unde am pierdut multe puncte. Returul se anunţă foarte greu, dar sperăm să ne salvăm dela retrogradare, am încredere în fete”.