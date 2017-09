ECHIPA DE BASCHET A ORAŞULUI VA JUCA ÎN LIGA SECUNDĂ

Share This





















Echipa feminină de baschet CSM Târgovişte, clasată pe locul patru în campionatul trecut, nu va participa la ediţia 2017-2018 a Ligii Naţionale, din cauza faptului că nu poate utiliza o formaţie competitivă, a anunţat clubul, într-un comunicat.

„Având în vedere problemele cunoscute şi mult discutate, izvorâte din sancţiunile impuse de BAT (Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic de la Geneva), FIBA şi FR Baschet, urmare a nesoluţionării litigiului pe speţa CSM Târgovişte – George Dikeoulakos, dar şi a faptului că suntem în imposibilitatea de a forma o echipă competitivă pentru a juca meciurile din Liga Naţională de Baschet Feminin, Cupa şi Supercupa României, în urma numeroaselor încercări, discuţii şi analize, a fost luată hotărârea de a nu participa la aceste competiţii în sezonul 2017/2018”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele clubului, prof. Ciprian Prisăcaru.

„Menţionăm că am solicitat Federaţiei Române de Baschet înscrierea echipei în Liga I (al doilea eşalon valoric), având stabilit ca obiectiv promovarea, cu speranţa rezolvării situaţiei sportive până la acel moment”, mai precizează clubul.

Biroul Federal al Federaţiei Române de Baschet a decis, în luna iunie, să permită înscrierea echipei de senioare a CSM Târgovişte în viitoarea ediţie a Ligii Naţionale, dar echipa dâmboviţeană nu va putea efectua transferuri.

CSM Târgovişte a fost sancţionată în 2014 de Tribunalul Arbitral Baschetbalistic de la Geneva (BAT) să-i achite fostului antrenor George Dikeoulakos suma de 75.500 euro plus o penalitate de întârziere de 5% pe an, iar agenţilor şi avocaţilor acestuia suma de 28.250 euro.

În anul 2015, tot BAT a decis că CSM Târgovişte trebuie să-i plătească fostei jucătoare Ivanka Matic suma de 30.000 euro plus o penalitate de întârziere de 5% pe an şi 3.250 euro costuri de judecată.

Tot în 2015, FIBA a amendat clubul cu suma de 10.000 de franci elveţieni pentru neachitarea sumelor impuse de BAT, în dosarul 0383/13 pe speţa Dikeoulakos.

În data de 16 ianuarie 2017, Biroul Federal al Federaţiei Române de Baschet a decis să interzică total clubului efectuarea de transferuri, anunţând că dacă nu îşi va achita datoriile în cele două cazuri clubul riscă să nu fie înscris în următoarea ediţie de campionat.

Pe 26 ianuarie 2017, George Dikeoulakos a acţionat clubul CSM Târgovişte în instanţă. Dosarul are numărul 475/120/2017 şi se află pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, având ca obiect „recunoaşterea înscrisurilor şi hotărârilor străine”.

CSM Târgovişte nu poate efectua transferuri, cu excepţia jucătoarelor care începând cu data sancţiunilor (anul 2014) au jucat doar în Liga Naţională din România.