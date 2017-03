Echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor cu repartizări de la CJ Dâmboviţa

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aprobat hotărârea privind repartizarea, pe anul 2017, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor au fost repartizate prin Decizia nr.7/21.02.2017 a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice Dâmboviţa şi se ridică la valoarea de 67.603 mii lei. Sumele repartizate se vor utiliza pentru:

– achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, dar nu mai mult de 150 mii lei/ Unitate Administrativ Teritorială;

– rambursarea ratelor la împrumuturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2016;

– cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură locală;

– plata cotizaţiei/contribuţiei datorată de Unitatea Administrativ Teritorială, după caz, către:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,

prelucrării deşeurilor solide Dâmboviţa”;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”Civitas Târgovişte”.

– plata angajamentelor asumate din contractele cu Compania Naţională de Investiţii.

Pe lângă sumele din taxa pe valoarea adăugată alocate de la bugetul de stat judeţului Dâmboviţa, în anul 2017 au mai fost repartizate 77.000 mii lei reprezentând cota de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. În conformitate cu art. 33, alin.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare a fost transmisă adresa nr.4472/20.02.2017 tuturor primăriilor din judeţ pentru prezentarea cererilor privind sumele,necesare pentru:

– achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor;

– pentru rambursarea ratelor la împrumuturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2016; – cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură locală.

Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea a ţinut să sublinieze faptul că repartizarea s-a făcut fără dis-cepanţe. Oraşul Găeşti este UAT care a primit cei mai puţin bani faţă de anul 2016. Cei mai mulţi bani faţă de anul trecut au primit oraşele Fieni şi Pucioasa. Echilibrarea a fost făcută raţional.

„Datele sunt publice… Am o analiză comparativă, cu excepţia UAT Găeşti, fiecare localitate din judeţul Dâmboviţa, a primit mai mult decât anul trecut, cu sume de la câteva mii de lei, cum sunt localităţile Aninoasa, Comişani care au un buget aşezat şi până la sume de câteva miliarde. Am ţinut cont în repartiţia acestui buget de necesitatea închiderii unor proiecte pe care respectivele UAT-uri le au, şi este vorba de UAT Fieni care are o datorie către CNI de aproximativ 13 miliarde şi i-am acordat potrivit acestei repartiţii suma de 11 miliarde lei vechi, adică cu 8,6 miliarde în plus de cât a avut în anul 2016. Este vorba şi de UAT Pucioasa care are de făcut acea conduct alternativă pentru alimentarea cu apă şi i-am acordat suma de 9,5 miliarde lei vechi şi UAT Pucioare are în plus de anul trecut 6,92 miliarde lei vechi. Răcari, Titu au în plus faţă de anul trecut.”, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.

Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale cărora le-au fost repartizate aceste sume au obligaţia alocării şi utilizării lor conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.