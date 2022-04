DUSAN UHRIN JR, MULȚUMIT DUPĂ SUCCESUL DE LA PLOIEȘTI

1 0

Dusan Uhrin jr. (54 de ani), antrenorul lui Dinamo, a reacționat după victoria cu Chindia, scor 2-0. Cu antrenorul ceh, Dinamo a obținut prima victorie în deplasare din acest sezon. Uhrin s-a declarat bucuros, dar a avertizat că succesul de astăzi reprezintă doar „primul mic pas”.

„Suntem fericiți astăzi pentru că am câștigat, a fost un meci foarte important pentru noi. În a doua repriză am jucat bine, în prima am fost lenți, am făcut câteva schimbări în a doua parte.

Cred că această victorie reprezintă primul mic pas. Dacă ne vom concentra la ce avem de făcut, va fi bine. Avem multe probleme de lot, dar am încercat să folosim cei mai buni jucători”, a spus Uhrin la Look Sport.

Întrebat despre meciul din următoarea etapă, cu FCU Craiova, programat pe 8 aprilie, antrenorul lui Dinamo a spus că respectiva partidă nu reprezintă un derby:

„Nu e derby! Derby e între echipele din același oraș. Nu știu de ce vorbim despre derby cu o echipă care e la nu știu câți kilometri distanță”.