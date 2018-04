DSP şi Crucea Roşie Dâmboviţa organizează un Stand de Sănătate

Share This





















Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, prin Compartimentul Evaluarea şi Promovarea Sănătăţii, împreună cu Societatea Naţională de Crucea Roşie Dâmboviţa, şi-a propus organizarea unui Stand de Sănătate,astăzi, 10.04.2018, între orele 10:00 – 12:00 în Piaţa Tricolorului din Târgovişte.

Direcţia de Sănătate Publică Dambovita, organizează în perioada 7-14 Aprilie 2018, activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa atingerii acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate (En. Universal Health Coverage-UHC).

Tema este Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate: Servicii de Sanătăte accesibile tuturor persoanelor. Scopul: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei la nivel global, garant al creşterii speranţei de viaţă şi al reducerii sărăciei.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, avertizează că aproximativ jumătate din populaţia lumii nu are acces la servicii esenţiale de sănătate. Accesul la servicii esenţiale de sănătate de calitate şi la protecţie financiară în procesul de accesare a acestor servicii îmbunătăţesc sănătatea populaţiei, cresc speranţa de viaţă, protejează ţările de apariţia unor epidemii, reduc sărăcia, creează locuri de muncă, susţin creşterea economică. Ţările care investesc în UHC îşi asigură o dezvoltare sănătoasă a capitalului uman naţional.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, acoperirea universală cu servicii de sănătate defineşte asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de promovare a sănătăţii, de prevenire a îmbolnăvirilor, curative, de reabilitare şi paliative de o calitate suficientă astfel încât să fie eficiente, menţinând în acelaşi timp o povară financiară cât mai scăzută în rândul populaţiei în urma accesării acestor servicii.

La nivel European, conform raportului de monitorizare a uHc, în Regiunea Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, s-a înregistrat în anul 2015 un indice de acoperire a serviciilor de sănătate de 73. Acest indice atingea în acelaşi an în România valoarea de 72, puţin sub media Europeană.

In perioada 1998-2012, în România, proporţia (%) din populaţie care a suportat cheltuieli „catastrofale” pentru plata serviciilor de sănătate a prezentat un trend uşor ascendent. A crescut de la 6 la 12% proporţia din populaţie a celor care au cheltuit cu 10% mai mult faţă de venitul total al gospodăriei şi de la 1 la 2% a celor care au cheltuit cu 25% mai mult faţă de venitul total al gospodăriei pentru plata serviciilor de sănătate.

Deşi indicatorii de monitorizare a progresului în atingerea UHC la nivel naţional ne situează la nivelul sau chiar deasupra mediei Europene, recomandăm susţinerea eforturilor pentru continuarea progresului, precum şi îmbunătăţirea proceselor de monitorizare a acestui progres.