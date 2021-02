Drumul Judeţean 713, închis circulaţiei rutiere

Începând cu data de 29 ianuarie a.c., ora 10.30, DJ 713, pe sectorul de drum DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Piatra Arsă, a fost închis circulaţiei publice, pe o perioadă nedeterminată, din cauza unei avalanşe.

În zonă au intervenit mai multe utilaje, pentru înlăturarea zăpezii şi pentru deblocarea părţii carosabile, urmând ca traficul rutier să fie reluat, imediat ce situaţia meteo va permite.

Poliţiştii atrag atenţia conducătorilor auto cu privire la faptul că nu le este permisă circulaţia pe sectoarele de drum cu accesul interzis, iar conform prevederilor O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa I de sancţiuni (2 sau 3 puncte amendă) şi 2 puncte penalizare. Stratul proaspăt de zăpadă pulver depăşeşte pe alocuri 40-50 cm, atât peste cât şi sub 1800 m, îndeosebi pe versanţii nordici. Se menţin plăcile de vânt recente, de pe versanţii nordici şi nord-estici, iar pe versanţii sud-estici şi sudici sunt formate plăci noi. În profunzime, sub stratul de pulver şi sub plăcile recente sau noi, straturile mai vechi sunt relativ stabile. La peste 1800 m, pe pantele suficient de înclinate, stratul instabil de zăpadă pulver din partea superioară poate aluneca spontan peste plăcile de vânt mai vechi, ducând la declanşarea avalanşelor de dimensiuni medii şi mari. La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă proaspătă s-a depus peste stratul mai vechi, consolidat şi îngheţat în partea superioară. Pe pantele mai înclinate, atât spontan, cât şi la supraîncărcări, se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari.