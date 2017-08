Dragoş Pătru a pus ghetele în cui şi a îmbrăcat costumaţia de conducător A jucat 15 ani pentru Chindia

Share This





















Renunţarea la Dragoş Pătru a agitat puţin spiritele la Chindia Târgovişte. Acesta mai putea evoluat, cu succes, cel puţin un an. În iarnă a fost ofertat de Sepsi Sfântu Gheorghe. Cu o zi înaintea reluării antrenamentelor (21 iunie 3017), Pătru a fost îndepărtat în mod jenant de la echipă.

Chiar dacă are 37 de ani, Dragoş Pătru este un jucător sclipitor, cu tehnică şi cu imaginaţie. Juca bine, era util echipei. Înaintea partidei inaugurale a sezonului 2017-2018, cu UTA Arad, de pe stadionul Eugen Popescu, oficialii de la Chindia Târgovişte l-au pus pe Pătru pe postul de organizator de competiţii (conducător). Pe acest post era Irinel Voicu, dar acesta are gupă de juniori B Liga Elitelor şi se va ocupa de aceasta.

Fostul fundaş dreapta de la Chindia Târgovişte, pentru care a jucat 15 ani, fără anii petrecuţi la copii şi juniori, a pus ghetele-n cui, a lăsat echipamentul sportiv pentru costumaţia de conducător. A mai jucat la Concordia Chiajna, Minerul Motru şi CS Mioveni.

Cea mai reprezentativă persoană care a ocupat postul de organizator de competiţii din Vechea Cetate de Scaun este Constantin „Titi” lonescu, care a ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani.

Nea Titi a ocupat această funcţie mai mult de 30 de ani (în perioade diferite). A mai activat ca delegat la Metalul Târgovişte (volei masculin) şi Livas Târgovişte (CSM Târgovişte -baschet feminin).