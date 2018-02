Dragobetele sărbătorit de PNL Dâmboviţa printr-un alt fel de iubire, aceea faţă de România şi de valorile sale

Share This





















Sarbatoarea Dragobetelui, 24 februarie, face parte din tradiţia şi istoria poporului roman, semnificând, printre altele şi Ziua Îndragostiţilor autohtona, şi este marcata ca atare de români. Dragobetele a fost întâmpinat cu o expoziţie de pictura în ulei „Eşantioane subiective”şi o dezbatere cu tema „România dupa 100 de ani” de catre seniorii şi tinerii PNL Dâmboviţa care au ales sa sarbatore-asca ziua iubirii în stil românesc, printr-un alt fel de iubire, aceea faţa de România şi de valorile sale. Evenimentul a fost gazduit de corpul K al Universitaţii Vajahia.

În acorduri de saxofon, invitaţii au admirat expoziţia de pictura în ulei „Eşantioane subiective”, oferita de profesorul Darius Vasile-Şerbanescu. Profesorul Darius Vasile-Şerbanescu încearca prin lucrarile sale sa atraga atenţia asupra unor aspect ale existenţei umane: ” Aceste lucrari sunt o parte din mine, fiecare are câte o poveste şi sper ca privitorii sa fie încântaţi ”

Preşedintele PNL Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu a punctat faptul ca acest eveniment este dedicat şi momentului istoric- Centenarul Marii Uniri şi totodata consider ca Centenarul ar trebui sa fie un moment de sarbatoare şi de respect pentru cei care au realizat România Mare. „PNL Dâmboviţa alaturi de tineretul liberal dâmboviţean vrea sa scoata în evidenţa ca datoria noastra faţa de istorie este imensa. Aşa cum bine ştim, un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte parinţii!

Astfel , încercam sa transmitem acest lucru şi tinerilor, nu neaparat doar membrilor PNL ci tinerilor din judeţul Dâmboviţa care trebuie sa duca mai departe acest obicei de a ne trata cu respect istoria neamului.

În seara aceasta avem şi un invitat deosebit, profesorul doctor Iordan Gheorghe Barbulescu, preşedintele Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, li nu în ultimul rând cetaţean de onoare al oraşului Racari, care şi-a aratat disponibilitatea de a participa la acest eveniment şi de a ne transmite gândurile domniei sale vis a vis de momentul la care ne aflam şi anume România dupa 100 de ani” a afirmat preşedintele PNL Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu

Invitatul special, profesorul doctor Iordan Gheorghe Barbulescu, preşedintele Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti le-a vorbit tinerilor despre „România dupa 100 de ani” : „Sunt într-o Românie, alta faţa de cea în care am trait noi. Sunt într-o Românie în care merita cu adevarat sa aiba încredere…

România de astazi, este cu siguranţa, o Românie cu un potenţial extraordinar iar tinerii merita sa participe la dezvoltarea ţarii şi sa beneficieze de asta. Daca noi nu eram astazi în UE, mi – e greu sa spun pe unde era România şi mulţi dintre noi , sigur nu am fi fost aici. Pentru mine, şi pentru noi toţi, trebuie sa fie o garanţie apartenenţa la UE, la NATO…” a punctat profesorul doctor Iordan Gheorghe Barbulescu, preşedintele Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.

Mesaje au fost şi din partea preşedintelui TNL Dâmboviţa, Adrian Mocanu, vicepreşedintelui Ion Sorin şi alţi invitaţi.

Acesta este al doilea eveniment organizat de PNL Dâmboviţa, premergator Centenarului Marii Uniri.