Dpt. Oana Vlăducă, Pro România, proiect legislativ în beneficiul victimelor violenţei domestice

Oana Vlăducă, deputat Pro România de Dâmboviţa, a scos în evidenţă votul pozitiv pe care Senatul l-a dat asupra proiectului de lege pe care l-a iniţiat împreună cu colegele de partid, deputatele Mihaela Huncă şi Gabriela Podaşcă. Este vorba de proiectul privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

„Am pornit de la câteva cifre îngrijorătoare, cu o dublare a numărului victimelor violenţei domestice faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, într-un context în care, măsurile generate de pandemie au determinat, practic, în multe cazuri, izolarea în acelaşi spaţiu a victimei cu agresorul.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în anul 2019 au fost 26.398 victime ale violenţei în familie, dintre care aproape 80% femei. REPET: 80% femei. De asemenea, au fost 25.968 cazuri de loviri sau alte violenţe în familie, dintre care 21.716 comise la domiciliu şi 4.252 comise în spaţiul public.

În luna martie 2020, prima luna de pandemie, cu stare de urgenţă, numărul cazurilor de violenţă domestică a crescut cu 2,3% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut.

Ce modifică propunerea noastră legislativă? Două lucruri esenţiale:

În ceea ce priveşte pedeapsa acordată agresorilor care încalcă ordinul de protecţie, se propune creşterea acesteia de la minimum o lună şi maximum un an, la minimum 6 luni şi maximum 5 ani. În felul acesta, descurajăm agresorii de a încălca ordinele de protecţie şi a recidiva.

Instituirea asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicită emiterea ordinului de protecţie. Astăzi, în forma actuală a legii, se creează o situaţie de discriminare între victimă şi agresor, câtă vreme se prevede posibilitatea acordării asistenţei juridice victimei, la cerere, iar pentru agresor asistenţa juridică este obligatorie. Există posibilitatea ca victima să ajungă în faţa instanţei fără un avocat, devenind parte într-un litigiu în care partea adversă, agresorul, are reprezentate interesele de la început, de către un avocat din oficiu.

Mă bucur că votul din Senat a fost unul pozitiv şi sper ca el să fie dublat la Cameră, for decizional”, a spus dpt Oana Vlăducă.