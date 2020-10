DOUĂ MEDALII PENTRU CS TÂRGOVIŞTE

Clubul Sportiv Târgovişte a participat cu doi sportivi la ediţia din acest a Campionatului Naţional de Lupte pe plajă pentru cadeţi, juniori şi seniori, eveniment desfăşurat la sfârşitul săptămâni la Complexul Turistic de Nataţie din Târgovişte. În urma evoluţiilor înregistrate, ambii sportivi ai clubului nostru au reuşit clasări pe podium.

lonuţ Drăgănescu, sportiv pregătit de Cornel Cornea, a avut o evoluţie foarte bună şi a reuşit să devină vicecampion al României la juniori, la categoria 80 de kilograme. Luptătorul clubului nostru a avut un parcurs fără greşeală până în finală, iar acolo a fost depăşit de adversarul său mult mai puternic. În competiţia dedicată seniorilor, lonuţ Drăgănescu s-a clasat pe locul 4.

Florin Maghiran este al doilea luptător de la CS Târgovişte care terminat pe podium la ediţia din acest an a Naţionalelor. La cadeţi, acesta a obţinut medalia de bronz, în limitele categoriei 70 kg, după ce a ieşit învingător într-una dintre finalele mici.

„Ambii sportivi ai noştri au obţinut rezultate notabile la ediţia din acest an a Campionatului Naţional. Dacă era puţin mai atent, lonuţ putea deveni chiar campion naţional. Ambii sportivi au tot viitorul în faţă şi reprezintă două mari speranţe ale luptelor dâmboviţene. Totodată, mă bucur foarte mult că această ediţie a Naţionalelor s-a desfăşurat la Târgovişte. De mai mulţi ani îmi doream acest lucru, iar în această toamnă acest vis a devenit realitate pentru mine. Organizarea a fost impecabilă pe durata competiţiei. Trebuie să mulţumesc pe această cale tuturor care au luat parte la organizarea Campionatului Naţional”, a declarat Cornel Cornea, antrenorul secţiei de lupte din cadrul Clubului Sportiv Târgovişte pentru site-ul oficial al clubului.

La ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Lupte pe plajă, Clubul Sportiv Târ-govişte a fost unul dintre organizatorii competitjei.