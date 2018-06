DOUÄ‚ COMISII NOI LA FEDERAÅ¢IA DE FOTBAL

Share This





















In cadrul şedinţei Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, întrunit luni, 4 iunie, la Casa Fotbalului, s-a aprobat înfiinţarea Comisiei pentru fotbal profesionist şi a Comisiei pentru fotbalul amator.

Propunerea administraţiei FRF pentru componenţa acestora, validată în cadrul şedinţei Comitetului Executiv, a fost următoarea:

COMISIA PENTRU FOTBAL PROFESIONIST

Răzvan Burleanu – preşedinte FRF

Valeriu Iftime – FC Botoşani

Mihai Rotaru – Club Sportiv U Craiova

Gheorghe Hagi – FC Viitorul

Marian Băgăcean – CFR Cluj

Radu lenovan – RipensiaTimişoara

Mircea Şai – RCS-RDS

Constantin Mocanu – Pro TV

Ovidiu Ghiman – Telekom

Adrian Tomşa – Clever Media

Cristian Iliescu – BDO

Rodion Cămătaru – fost internaţional

român

Emilian Hulubei – AFAN

COMISIA PENTRU FOTBAL AMATOR

Adrian Petre – AJF Buzău – preşedinte Adrian Lucaci – AJF Arad Gheorghiţă Bogdan – AJF Vaslui George Constantinescu – AJF Olt Radu Bitea – AJF Bihor Marian Lumânare – AMFB Dorinel Dincă – AJF Călăraşi Vichentie Popescu – Bucovina Rădăuţi Radu Dumitrescu – ACS Ghiroda Adrian Aldea – FC Avrig Octavian Goga – vicepreşedinte FRF Cele două comisii vor avea rol consultativ şi se vor întruni de două-trei ori pe an. Cea de fotbal profesionist este formată din investitori din mediul privat la formaţii din Liga 1 şi Liga 2, din reprezentanţi ai deţinătorilor de drepturi TV şi chiar şi un reprezentant al unei firme de audit. Prin înfiinţarea acestor comisii s-a dorit alinierea la tendinţele din fotbalul internaţional, dar şi să se răspundă la diferite provocări, în dorinţa de a creşte atractivitatea fenomenului fotbalistic din România. Se vor aborda teme de interes apărute şi la nivel naţional, şi la nivel european. În plus, decizia de a înfiinţa aceste două noi comisii face parte din strategia adoptată în cadrul Adunării Generale a

FRF.