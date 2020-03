Două ateliere pe tema bullying-ului, la care vor participa elevi de la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte

Share This





















Asociaţia Be You anunţă startul proiectului „Stop Bullying” cofinanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Proiectul a luat naştere în contextul fenomenului de bullying care este tot mai prezent în rândul copiilor şi tinerilor, producând urmări grave şi pe termen lung asupra dezvoltării emoţionale şi a integrării acestora în societate.

Stop Bullying se desfăşoară în perioada 1 martie – 29 septembrie 2020 şi este coordonat de Asociaţia Be You în parteneriat cu organizaţiile Youthfully Yours -Slovacia, Stowarzyszenie Sztukater-Polonia, European Youth Centre Bşeclav-Cehia, Primăria Pendik -Turcia.

Scopul proiectului nostru este de a echipa tinerii cu metode de educaţie bazate pe drepturile omului, democraţie şi cetăţenie activă pentru a acţiona împotriva bullying-ului şi pentru a reduce acest fenomen în rândul tinerilor.

Proiectul are ca obiective:

creşterea nivelului de cunoştinţe despre fenomenul de bullying, tipurile de bullying şi manifestările acestuia;

creşterea gradului de conştientizare cu privire la cauzele şi consecinţele bullying-ului şi al cyberbullying-ului;

echiparea tinerilor cu metode eficiente, instrumente bazate pe educaţia drepturilor omului, democraţie şi cetăţenie activă pentru a lua măsuri în faţa bullying-ului;

Activitatea principală este

reprezentată de mobilitatea proiectului, care va avea loc în perioada 2-11 iunie 2020, la Pensiunea Loteia din Aninoasa, cu participarea a 30 de tineri din România, Slovacia, Polonia, Cehia şi Turcia. În cele 10 zile de mobilitate, tinerii vor fi implicaţi în activităţi interactive, bazate pe metode de educaţie non-formală prin care vor acumula cunoştinţe noi despre bullying şi vor afla modul de manifestare al fenomenului atât la nivel local cât şi european. Vor avea ocazia să pună în aplicare cunoştinţele în cadrul atelierelor practice şi îşi vor valorifica experienţa personală cu acest fenomen, însuşind totodată abilităţi necesare pentru a lua atitudine când se confruntă cu fenomenul de bullying.

În comunitatea locală, Asociaţia Be You, va iniţia pe tot parcursul proiectului evenimente pe tema bullying-ului prin care ne propunem atingerea obiectivelor la nivel local. Vom da startul întâlnirilor în comunitate cu două ateliere pe tema bul-lying-ului la care vor participa elevi de la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte.

De asemenea, selecţia tinerilor participanţi dâmboviţeni este deschisă, termenul limită pentru transmiterea aplicaţiilor fiind 27 martie 2020. Formularul de aplicare este disponibil la următorul link: https://forms.gle/LfKwBoHD8wuSQf2Z9.