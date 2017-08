Dotarea Spitalului Pucioasa, o prioritate pe agenda deputatului Corneliu Ştefan

Share This





















Deputatul Corneliu Ştefan consideră că Spitalul Orăşenesc Pucioasa este una din cele mai importante instituţii publice din zona de nord a judeţului Dâmboviţa , în acest context, acesta şi-a propus alături de administraţia oraşului Pucioasa să acorde o atenţie aparte dezvoltării infrastructurii şi dotării acestuia, dar şi creşterii calităţii actului medical. Zilele trecute, deputatul Corneliu Ştefan şi primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana au mers împreună la Ministerul Sănătăţii pentru a primi sprijinul autorităţilor central pentru proiectul ce vizează dotarea spitalului cu aparatură.

„Am fost la câteva ministere cu o problemă destul de serioasă, privind dotările de la Spitalul Orăşenesc Pucioasa. Am fost împreună cu domnul primar al oraşului Pucioasa. După cum ştim, domnul ministru al Sănătăţii a vizitat spitalul de la Pucioasa şi a dat garanţii atât administraţiei de la Pucioasa dar şi conducerii manageriale a spitalului că va susţine dotarea unităţii spitaliceşti. Eu sper ca în urma rectificării bugetare să avem o alocare substanţială. Proiectul pe care-l are Primăria Pucioasa privind dotarea spitalului are o valoare de peste 12.000.000 de lei. Numai după rectificarea bugetară, vom vedea exact ce bani va primi unitatea spitalicească pentru dotare.”, a declarat deputatul Corneliu Ştefan.

Era imperios necesar un astfel de proiect, având în vedere că în prezent Spitalul Orăşenesc Pucioasa funcţionează cu dotări minime-aparatură medicală de specialitate, dotări specifice desfăşurării actului medical care sunt uzate moral, o parte din acestea se află în dotarea unităţii spitaliceşti de 40 de ani. Spre exemplu în blocul operator, aparatura medicală are o vechime de 40 de ani şi în curând nu va mai putea să ajute la desfăşurarea unui act medical de înaltă performanţă