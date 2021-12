Dosarul Electronic de Sănătate a redevenit funcțional

Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este un instrument informatic aflat la dispoziția persoanelor care doresc să dețină un istoric medical bazat pe documentele emise de medici, colectate în aplicație. Titularul are controlul absolut asupra accesului la propriul dosar și poate vedea oricând cine și de unde a accesat datele sale medicale cuprinse în DES.

Din data de 25 noiembrie 2021, noua versiune a Dosarului Electronic de Sănătate a funcționat în regim de testare, în condiții de maximă siguranță a datelor, cu respectarea confidențialității informațiilor medicale pe care le cuprinde. Începând cu data de 15 decembrie, DES are toate funcționalitățile testate și disponibile online.

Noua versiune a creat posibilitatea ca oricine dorește să își poată anonimiza datele cuprinse în DES, ulterior anonimizării fiind păstrate în sistem doar informații statistice, care nu pot fi atribuite unei persoane. Anonimizarea este ireversibilă, titularul DES nu mai are posibilitatea recuperării datelor medicale înregistrate până la data anonimizării. Înainte de operațiunea de anonimizare, deținătorul DES poate însă să salveze informațiile din dosarul personal de sănătate într-un fișier propriu.

De asemenea, a fost creată și procedura de ieșire din anonimizare, prin care o persoană poate decide crearea unui nou DES, în care vor fi colectate datele medicale înregistrate de medici, începând cu data la care s-a decis ieșirea din anonimizare.

Informații complete privind procedurile de anonimizare/ieșire din anoni-mizare pot fi accesate pe site-ul CNAS, la adresa https://cnas.ro/dosar-electron-ic-de-sanatate/.

În afară de titular, DES poate fi accesat de către medici cu acordul pacientului, pentru a cunoaște istoricul medical al acestuia, facilitând astfel diagnosticarea mai rapidă și mai precisă, stabilirea tratamentului și monitorizarea pacientului.

Dosarul are în componență o secțiune de date medicale de urgență, care poate fi accesată fără acordul pacientului. Această secțiune cuprinde datele medicale relevante în cazul unei urgențe, documentele înregistrate în ultimele 6 luni, precum și informațiile pe care proprietarul dosarului le poate completa în secțiunea „antecedente declarate de pacient”.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate va depune toate eforturile pentru a obține, până la finalul acestui an sau anul următor, finanțare europeană pentru extinderea Dosarului Electronic de Sănătate la toate tipurile de servicii medicale, astfel încât acest instrument să oglindească cât mai fidel starea de sănătate a persoanei care decide să constituie propriul dosar. Implementarea acestui proiect va reprezenta o revoluție în sectorul sanitar românesc, pentru că va scurta mult timpii de anamneză și de reluare a istoricului pacientului, crescând calitatea actului medical și a diagnosticului”, a declarat conf. dr. Adela Cojan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Până în prezent au fost constituite peste 13,3 milioane de dosare electronice de sănătate, la care au contribuit cu informații 27.219 medici din 12.261 instituții medicale conectate la sistem.