DOSARE PENALE PENTRU ARME DEŢINUTE ILEGAL

Share This





















Poliţiştii din cadrul Serviciului de Arme, Exlozivi şi Substanţe Periculoase au organizat o acţiune pe linia verificării respectării prevederilor legale privind armele şi muniţiile. In cadrul acţiunii, poliţiştii au depistat un bărbat şi o femeie, de 42 şi 50 de ani, ambii din Valea Lungă, în timp ce deţineau la domiciliu două pistoale de autoapărare, supuse autorizării. In urma verificărilor efectuate a reieşit că, deşi valabilitatea permiselor de port armă era expirată, aceştia nu au predat armele la un armurier autorizat, în conformitate cu prevederile legale. Pe numele celor doi, poliţiştii au întocmit dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, iar armele au fost indisponibi-lizate în vederea continuării cercetărilor. Totodată, faţă de aceştia s-a dispus şi măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării.

În conformitate cu prevederile Legii 295/2004, persoanele deţinătoare legale de arme letale şi neletale supuse autorizării au obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, înainte de expirarea acestuia.

Potrivit normelor legale, permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

Pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă,titularul acestuia este obligat să se prezinte, înainte de împlinirea termenului, la structura de poliţie în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, cu armele înscrise în permis, precum şi cu următoarele documente:

– Fişă medicală;

– Cazier judiciar;

– Avizul psihologic;

– O fotografie color 3×4 cm;

– Copie xerox C.I.;

– Copie xerox permis de armă;

– Copie xerox permis de vânătoare.