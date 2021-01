Dosare penale întocmite de poliţişti sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Poliţiştii de la rutieră au fost prezenţi pe raza întregului judeţ, acţionând pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, prevenirea producerii unor evenimente rutiere şi combaterea încălcării regulilor de circulaţie pe drumurile publice.

În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat, pe raza localităţilor Şuţa Seacă, Grozăveşti şi Dragomireşti, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani, în timp ce conduceau autoturisme, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorii auto au prezentat alcoolemii cu valori cuprinse între 0,49 şi 0,85 m/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, poliţiştii efectuează cercetări şi după ce un bărbat de 38 de ani, din municipiul Târgovişte, care s-ar fi aflat sub influenţa alcoolului şi a unor substanţe psihoactive, a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.Totodată, acesta a fost condus la spital în vederea prelevării de probe biologice.În toate situaţiile, în cauză, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, efectuând cercetări sub coordonarea procurorului de caz.