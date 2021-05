Dosar penal pentru că vindea produse de protecţie a plantelor, fără a deţine certificat de înregistrare emis de Oficiul Fitosanitar Dâmboviţa

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat un control la o societate comercială care are punctul de lucru în localitatea Malul cu Flori.

În urma activităţilor desfăşurate, sa constat că administratorul societăţii, un bărbat de 52 de ani, ar fi efectuat operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor fără a deţine certificat de înregistrare emis de Oficiul Fitosanitar Dâmboviţa.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de produse sau substanţe toxice, faptă prevăzută de art. 359 din Codul Penal, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.