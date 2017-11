DOM’ PREŞEDINTE, ŢI S-AU RĂTĂCIT „PUMELE”!

Share This





















În urmă cu ceva vreme, într-o discuţie ceva mai aprinsă pe care am avut-o cu el, preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte îmi reproşa că sunt un nepriceput într-ale sportului, „un nepriceput care, culmea, vrea să lase impresia că ştie tot şi de fapt nu ştie nimic”. Deşi nu mi-a fost deloc uşor, am acceptat critica şi tocmai pentru că sunt o persoană care ţine cont şi de alte păreri, am decis ca în cele ce urmează să nu scriu nimic despre scandalurile din sânul echipei de volei, despre faptul că jucătoarele nu-şi primesc banii la timp pentru că acelaşi preşedinte nu are curaj să ceară tot bugetul pentru lefuri într-o singură tranşă de teamă să nu pară prea hapsân, despre modul în care Ciprian Prisăcaru se foloseşte de metode securistice pentru a afla cine fumează la duşuri sau despre cum a încercat să intimideze candidatul la postul de vicepreşedinte al clubului în timpul examenului, insistând să îi creioneze şi el un subiect, în speranţa că-l va încurca.

Bârfele le vom lăsa pentru altă zi. Astăzi discutăm despre ce se petrece cu singura echipă importantă a clubului.

Pentru că nu mă pricep, nu am să emit păreri despre cum joacă X sau Y, în schimb am să privesc clasamentul şi rezultatele de până acum ale Târgoviştei. Asta pot s-o fac, garantându-vă că îmi pot da seama că locul 3 e mai slab decât locul

1.

După un început excelent de campionat, fetele aduse exclusiv de Ciprian Prisăcaru la această echipă au început să clacheze. „Pumele”, cum le-a poreclit însuşi şeful CSM, s-au cam rătăcit în ultima vreme, iar şeful lor cel priceput a găsit de cuviinţă să salveze situaţia purtând discuţii individuale cu jucătoarele. Secondat de noul său locotenent, Dragoş Bizdrigheanu, Prisăcaru a încercat să scoată de la fete informaţiile pentru a trage concluzia şi pentru a redresa situaţia. Pentru a vă face o imagine cât mai apropiată de realitate, totul s-a desfăşurat cam aşa. Rând pe rând voleibalistele erau chemate în biroul şefului. Prisăcaru, folosindu-se de un pix, un carneţel şi de Bizdrigheanu (pe post de subtitrare) le adresa un set de întrebări, iar la final fetele beneficiau şi de un set de mulţumiri pentru modul în care au colaborat. Recunosc, în nepriceperea mea, modalitatea aleasă de Prisăcaru de a smulge informaţii de la jucătoare m-a surprins total, la fel cum m-a surprins şi că preşedintele a renunţat la vehemenţa de-altădată, când îşi înfiera sportivele după un eşec ca cel cu Ştiinţa Bacău. Vă mai aduceţi aminte cum flutura contractele fetelor în faţa ziariştilor după înfrângerile ruşinoase din sezonul trecut? Eu unul mă aşteptam ca după meciul de tristă amintire cu moldovencele domnul preşedinte să iasă şi să explice cum de o jucătoare căreia i s-a mărit contractul cu 20 la sută faţă de anul trecut a ajuns să facă 8 puncte într-o partidă.

Eee, dar astea-s detalii, la fel cum e lipsit de importanţă şi faptul că 9 dintre cele 11 puncte adunate de CSM Târgovişte în acest debut de campionat au fost obţinute în faţa unor adversare din partea a doua a clasamentului, singurul rezultat cu adevărat notabil fiind cel cu CSM Bucureşti. Sunt sigur că domnul preşedinte, intransigent cum îl ştim şi priceput peste măsură are un şi un carneţel cu soluţii pentru redresarea corabiei aflată, pentru moment, în derivă.

P.S. Bubu, să ştii că eu sunt bine -sănătos, iar articolul laudativ la adresa echipei după succesul cu CSM Bucureşti l-am scris din convingere şi nu la comanda primarului, naşului sau a părinţilor. Din păcate pentru mine, nu sunt atât de priceput încât cineva să încerce să „mă cumpere”.