Doi bărbaţi, depistaţi de poliţişti în timp ce conduceau autoturisme, deşi se aflau în stare de ebrietate

Poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Găeşti au depistat, pe raza oraşului Găeşti, un bărbat din localitatea Spineni, în timp ce conducea un autoturism, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie a cărei valoare s-a ridicat peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu au oprit în trafic, pentru control, pe drumul comunal 43, pe raza localităţii Cojasca, un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani.

Fiind testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie peste valoarea de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosare penal sub aspectul săvârşirii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsuri prin unitatea de parchet competentă.